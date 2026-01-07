AKP'nin hazırlığını yaptığı yeni anayasadan sızıntılar: Cumhurbaşkanı ve genel başkan farklı olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın sık sık dillendirdiği yeni anayasa isteği için AKP'nin bir seneden beri kurulu olan komisyonda anayasa taslağı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Özellikle mevcut anayasadaki cumhurbaşkanlığının görev süresinin değiştirileceği ve Erdoğan'ın da bu sayede yeniden aday olacağı senaryolarının gölgesinde Erdoğan'a sunulması beklenen taslakta sızıntılar olduğu belli oldu.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın bugünkü yazısından aktardığı bilgilere göre AKP'deki yeni anayasa taslağında, "Cumhurbaşkanının aynı zamanda genel başkan olmaması, bakanların sadece vekillerden atanması, seçime kısa bir süre kala Meclis kararıyla seçimin öne çekilmemesi gibi radikal öneriler" olduğu aktarıldı.

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu dönem neticeye bağlanacak

ERDOĞAN İLE YAPILACAK TOPLANTI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz pazartesi son toplantısını yapan AKP komisyonu, bu ay içerisinde anayasanın iskeleti olarak nitelendirilen hazırlıkları Erdoğan'a sunacak ve tartışmalı konularda Erdoğan'ın görüşünü alacak.

2026'DA ANAYASA KONUŞULACAK

İktidarın bu sene anayasayı konuşmayı planladığı, tüm başlıklarda yeni öneriler geliştirdiği ve AKP'lilerin iddiasına göre 'AKP'ye seçim kazandıracak ince hesaplar' yapmadığı ifade edildi:

"AKP, 2026’yı anayasanın konuşulacağı bir yıl olarak planlıyor. Yapılan çalışmalar, bire bir metin yazma değil, planlanan anayasanın iskeletini oluşturmak olarak ifade ediliyor. Tüm başlıklarla ilgili yeni öneriler geliştirildiği, bunların alternatiflerinin oluşturulduğu anlatılıyor. AKP’ye yeniden seçim kazandırmaya yönelik ‘ince hesaplar’ yapılmadığı iddiasındalar. “Hazırlayacağımız iskelet. Partilere götürdüğümüz de bunlar bizim çerçevemiz, gelin sizin önerilerinizle son şeklini verelim’ diyebileceğimiz bir metin olacak. Net önermeler yerine çerçeve ve iskelet sunmak amacımız” deniliyor."

İŞTE AKP'NİN ANAYASA HAZIRLIĞINDAN SIZANLAR

Nuray Babacan, AKP'nin yeni anayasa için yaptığı çalışmalardaki olası başlıkları madde madde olarak şu şekilde sıraladı:

* Parlamenter sisteme dönüş veya güçlü parlamento metinde olmayacak. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini revize eden maddeler yer alacak.

* Bakanların milletvekillerinden atanması ve milletvekilliğinden istifa zorunluluğunun kaldırılması önerisi var. Teknokrat bakanların başarılı olmadığı, siyaseti bilen güçlü figürlere ihtiyaç olduğu anlatılıyor.

* Cumhurbaşkanı yardımcısının sayısına sınır getirilmesi planlanıyor. En fazla iki olması üzerinde duruluyor.

* Seçim sisteminde daraltılmış bölgenin doğru olacağı savunuluyor. Hararetle savunulan bu başlığın MHP’ye takılmasından korkuluyor.

* Bu sistem daha çok AKP, CHP ve DEM’in işine yarayacağı için, MHP’nin itiraz etme olasılığı yüksek bulunuyor. Geçmişte de buna itirazları olduğu biliniyor.

* Çalışmada anayasanın ilk dört maddesi aynen korunuyor.

* Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanlarının iki ayrı kişi olması fikri var. Ancak bu cumhurbaşkanıyla yapılacak toplantıya bırakılmış.

* Açılım süreci devam ederken, daha güçlü belediyeler ve yerinden yönetimde çalışmanın konusu ama net çerçeve henüz oluşturulmamış.

* Eşit vatandaşlık, vatandaşın demokratik haklarına daha net vurgular planlanıyor.

* Hatta, bugün cumhurbaşkanının çok işine yarayacak olan seçimlere kısa bir süre kala TBMM kararıyla öne çekilmesinin engellenmesinin bile tartışıldığını söyleyelim. Tabi, Erdoğan’a son bir hak vererek...