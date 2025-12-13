Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu dönem neticeye bağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa tartışmaları seçim döneminde Erdoğan'ın vaatleri arasında yer almış ve yeniden adaylık formülü olarak gösterilince tartışmalar artmıştı.

İmralı sürecinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın hukuki düzenleme talepleriyle yeniden gündeme getirilen yeni anayasa konusuna açıklık getiren Erdoğan, 'Hazırız' mesajı verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

Biz somut netice almak için yola çıktık. Soyutta kalırsak bunun bir anlamı olur mu, olmaz. Şu an itibarıyla da hem sivil, hem özgürlükçü, hem kuşatıcı bir anayasayı yapma arzusu içerisindeyiz. Bunu yapalım ki, milletimiz de “işte benim anayasam” desin.

Kendi geleceği ile ilgili de herhangi bir endişeye kapılmasın. Yeni anayasa sözünü AK Parti olarak biz özellikle meydanlarda verdiğimiz gibi, bütün siyasi partiler de millete aynı taahhütte bulunmuştur. Öyleyse birlikte bu işe sahip çıkacağız.

Hassaten Cumhur İttifakı olarak da yaptığımız çalışmayla bunu başaracağız. Bu konuda kararlılığımız var. Bütün bunların yanında yeni anayasa çalışmalarına şu anda partimiz en hazır parti konumundadır. Sürekli olarak kurduğumuz anayasa çalışmaları ekibi bu işi yürütüyor. Kendilerinden zaman zaman brifingler alıyorum. Bütün bunların yanında MKYK, MYK ekibimiz içerisinde sadece bu anayasa çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız var.