Papa'nın ziyareti dünya manşetlerinde

Papa 14'üncü Leo’nun ülkesi İtalya’da ziyaretin yankıları güçlü oldu. Önde gelen gazetelerden La Repubblica, ziyareti "Papa Leo Türkiye’de: Barış için Erdoğan’la ittifak" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, iki liderin sadece diplomatik bir nezaket görüşmesi yapmadığı, küresel ölçekte devam eden savaşlara dair derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu vurgulandı.

İtalyan Latestata gazetesi ise görüşmenin "sıcak ve yapıcı" bir atmosferde geçtiğine dikkat çekti. Gazete; Orta Doğu, Filistin ve Ukrayna’daki çatışmaların yanı sıra göç sorunu ve iklim krizi gibi hayati konuların masaya yatırıldığını aktardı. Papa’nın Türkiye’yi "Doğu ile Batı arasında bir köprü" olarak tanımladığına işaret eden gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 'Türkiye ve Vatikan’ın barış, adalet ve istikrar adına ortak harekete geçmeye hazır olduğu' mesajını verdiğini belirtti. L’Unione Sarda da benzer bir vurguyla, Türkiye’nin Papa Leo açısından kültürler ve dinler arasında diyalog kurmak için kritik bir role sahip olduğunu yazdı.

"HRİSTİYANLIK İÇİN TARİHİ DÖNEMEÇ"

İngiltere ve ABD basını, ziyaretin dini ve tarihsel boyutuna odaklandı. İngiliz The Guardian, ziyaretin sadece ikili ilişkilerle sınırlı kalmadığını; dünya Hristiyanlığı, Ortodoks-Katolik ilişkileri ve Orta Doğu barışı açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Gazete, Papa’nın Millet Kütüphanesi’ndeki konuşmasında artan küresel gerilimlere dikkat çekerek, insanlığın geleceğini tehdit eden bir döneme girildiği uyarısını öne çıkardı.

Papa için İznik'e gitmişti: Mehmet Ali Ağca 14. Leo gelmeden polis eşliğinde şehirden çıkarıldı

ABD merkezli Washington Post, Papa Leo’nun bu ziyaretle Ortodoks-Katolik diyaloğuna yeni bir ivme kazandırabileceğini ve tarihsel ayrılıklara rağmen "yeni bir kapının" aralanabileceğini yazdı. LEX 18 News ise Papa’nın Türkiye’yi "çatışmalı dünyanın ortasında barış ve istikrar köprüsü" olarak nitelendirdiğini okuyucularına aktardı. New York Times, Papa’nın şimdiye kadar çok az bilinen politik görüşlerinin, bu 6 günlük Orta Doğu turuyla birlikte daha net bir şekilde ortaya çıkacağı analizinde bulundu.

İZNİK VURGUSU VE JEOPOLİTİK ANALİZLER

Avrupa merkezli yayın organı Euronews, ziyaretin İznik etabının sembolik önemine dikkat çekti. Haberde, İznik Konsili’nin 1700. yılı vesilesiyle gerçekleşen bu ziyaretin, Doğu ve Batı Hristiyanlığı arasındaki tarihsel bağları hatırlattığı ve Katolik-Ortodoks yakınlaşması açısından kritik olduğu ifade edildi.

Papa Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya geldi

Batı merkezli haber ajansı Reuters, Papa’nın Türkiye’ye odaklanmasında ülkenin eşsiz coğrafi konumunun ve Müslüman çoğunlukla Hristiyan azınlıkların bir arada yaşadığı nadir ülkelerden biri olmasının etkili olduğunu kaydetti. Ajans, Papa’nın Türkiye’den yaptığı barış çağrılarının bölgesel çatışmalar bağlamında dikkat çekici olduğunu vurguladı.

"KÜLTÜREL BAĞ VE LAİK YAPI MESAJI"

Katar merkezli El Cezire, ziyaretin diplomatik bir temastan öte, dini ve kültürel bir yeniden bağ kurma fırsatı olduğunu yazdı. Analizde, ziyaretin Türkiye’ye "jeopolitik bir aktör" rolü biçme girişimi olarak yorumlanabileceği, bu durumun hem olumlu hem de eleştirel değerlendirmelere açık olduğu belirtildi.

Papa Leo: Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar da Türk'tür ve Türk kimliğinin parçasıdır

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise ziyaretin Türkiye’nin sosyolojik yapısına dair mesajlarına odaklandı. Gazete, ziyaretin Türkiye’deki dini ve kültürel azınlıklar ile ülkenin laik ve çoğulcu yapısının bir arada var olabileceğine dair sembolik bir mesaj taşıdığını ifade etti. Ayrıca bazı çevrelerde, ziyaretin Hristiyan topluluklara yönelik özel bir mesaj mı yoksa sadece tarihi bir protokol adımı mı olduğu yönünde tartışmaların sürdüğü de habere yansıdı.