Papa Diyanet İşleri Başkanı ile bir araya geldi

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye düzenleyen Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin Ruhani Lideri Papa 14. Leo, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istihgaratı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp Ata'ya saygılarını sunan 14. Leo ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir'in sonrasında Cuhmurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçen ABD'li Papa, burada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Papa, "Papalık döneminin yurt dışı yolculuklarına ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Yaşadığınız bu toprakların kültürel, sanatsal ve ruhani zenginliği farklı nesiller, gelenekler ve fikirler bir araya geldiğinde büyük medeniyetlerin şekillendiğini bizlere hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Papa'nın bir sonraki durağı ise Diyanet İşleri Başkanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na geçen Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı" denildi.