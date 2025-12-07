Ümit Özdağ'dan Nutuk ve polis tepkisi: İşte geldiğimiz nokta

Ümit Özdağ'dan Nutuk ve polis tepkisi: İşte geldiğimiz nokta
Yayınlanma:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, süreci eleştiren polis memurunun açığa alınmasına ve Atatürk'ün Nutuk eserine hadsiz söylemlerde bulunan öğretmene tepki gösterdi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Eskişehir'de bir polisin açığa alınmasına ve Nutuk okuyan öğrencisine hadsiz söylemlerde bulunan öğretmene tepki gösterdi.

SÜRECİ ELEŞTİREN POLİS AÇIĞA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de görev yapan bir trafik polisi, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında PKK terör örgütü lideri Öcalan'a yapılan ziyarete tepki göstermişti.

O anların sosyal medyada geniş yankı uyadırmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Sürece tepki gösteren polis memuru açığa alındıSürece tepki gösteren polis memuru açığa alındı

ATATÜRK'E UTANMAZ LAFLAR EDEN ÖĞRETMEN GÖREVDE

Isparta'da bir öğretmen, okulda Ulu Önder Atatürk'ün Nutuk eseri hakkında 'İngiliz Kemal'in kitabı' şeklinde hadsiz söylemlerde bulunmuş ve tepkilere rağmen başka bir okula tayin edilmişti.

"İŞTE GELDİĞİMİZ NOKTA"

İki olay hakkında açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İşte geldiğimiz nokta" değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, Atatürk'e hakaret edenleri asla unutmayacaklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

  • "Nutuk okuyan öğrencinin elinde kitabı görünce Atatürk’e “Kaldır o İngiliz Kemal’in kitabını” diye hakaret eden edebiyat öğretmeni başka bir okula atanırken, PKK ile pazarlığa karşı çıkan polis memuru açığa alınıyor. İşte geldiğimiz nokta. Biz Atatürk’e hakaret edenleri asla unutmayacağız ve asla affetmeyeceğiz."
zdag.jpg
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın X paylaşımı (7 Aralık 2025)​​​​​​

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

