Sürece tepki gösteren polis memuru açığa alındı

Eskişehir'de görev yapan bir polis memur, iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği sürece tepki gösterdi.

"Bu süreç başladığından beri uyku uyuamıyorum" diyen polis hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

POLİS MEMURU SÜRECE İSYAN ETTİ

Eskişehir'de akşam saatlerinde paylaşılan görüntülerde bir trafi polisi MHP kurultaylarında büyüdüğünü belirterek Terörsüz Türkiye adı verilen sürece tepki gösterdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde polis memuru sürece tepkisini şöyle dile getirdi:

"Seçimleri 'Öcalan çıkacak' diyerek, kazanarak; bugün, bugün o Öcalan'a 'Sayın' diyerek, 'Sayın' deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız! Bu ülke kolay kurulmadı.

Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum, Yozgatlıyım. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin?

Her gün basına bir açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar. Apo çıkacakmış, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış... Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin, burası Türkiye! Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Ben o süreç başladı başlayalı uyuyamıyorum. Duyarlar, beni duyarlar buradayım zaten. Duyacaklar! Türk milletinin sesini duyacaksınız. Hadi. Girsin abi."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir’de "Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum" diyen polis hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Olayla ilgili Polis Başmüfettişi görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir Polis Memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."