Tartıştığı arkadaşına arkasını döndüğü an ateş etti!

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi 349. Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen olayda, iddiaya göre iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ!

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında silah olan kişi, arkasını döndüğü sırada R.G. isimli kişiye ateş etti. Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen R.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.