AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı

AKP'li belediyenin yolsuzluk soruşturmasından bir de silah kaçakçılığı çıktı
Yayınlanma:
Kırıkkale’de AKP yönetimindeki Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, soruşturmanın boyutunun sadece mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadığını, işin ucunun silah ticaretine kadar uzandığını ortaya koydu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 19 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla, AKP’den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Sungur ile birlikte dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, beşi tutuklu toplam 11 sanığın, kamu gücünü kötüye kullanarak kişilerden zorla menfaat temin etmeye çalıştıkları gerekçesiyle "İcbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede sanık olarak yer alan isimler; Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ve Zeki Çelik olarak sıralandı.

AKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişlerAKP'li belediyeye operasyonun iddianamesinden çıktı! Whatsapp'ı silmişler

MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİ VE 29 MİLYON TL'LİK MENFAAT İDDİASI

Soruşturma sürecinin, müteahhit Cihan Sivri’nin 6 Ağustos 2025 tarihinde verdiği ifadenin ardından başladığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, irtikap suçu kapsamında toplam 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat sağladıkları ve elde edilen bu parayı kendi aralarında paylaştıkları ifade edildi.

DİJİTAL İNCELEMELERDE SİLAH TİCARETİ BULGUSU

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde dikkat çekici ayrıntılara ulaşıldı. Bazı şüphelilerin, tespit edilmemek amacıyla cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamasını sildikleri belirlendi. Ancak incelemesi tamamlanan bazı telefonlarda, "silah ticaretine konu olabilecek" nitelikte yazışmalar ve fotoğraflar tespit edildi.

Bu kapsamda, belediye personeli olduğunu beyan eden sanık Deniz Aktuğ’un telefonunda silah ticaretine işaret eden mesaj kayıtları ve fotoğraflara ulaşıldığı, bu konuyla ilgili olarak ayrıca bir soruşturma yürütüleceği vurgulandı. Benzer şekilde, tutuklu Belediye Başkanı Sungur’un eski makam şoförü ve koruması olan Yekta Niyazi Yıldırım’ın telefonunda da çok sayıda silaha ait fotoğraf ve yazışmaların yanı sıra, şahsın silahla havaya ateş ettiğini gösteren bir video kaydı ele geçirildi.

İş insanı AKP’li başkana lüks otomobil vermişİş insanı AKP’li başkana lüks otomobil vermiş

MÜFETTİŞE GÖNDERİLEN ‘SİLAHLI İNTİHAR’ MESAJI

İddianamenin en çarpıcı bölümlerinden biri de Belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Galip A. ile ilgili oldu. Galip A.’nın telefonunda yapılan incelemede, 11 Haziran 2025 tarihinde başına silah dayayarak çektiği bir fotoğrafı, Yahşihan Belediyesi’ni denetlemek üzere gelen İçişleri Bakanlığı müfettişi Melih G.’ye gönderdiği tespit edildi. Galip A.'nın fotoğrafla birlikte intihar edeceğine ve sağlığının yerinde olmadığına dair mesajlar attığı belirtildi. Savcılık araştırmasında Galip A.’nın adına kayıtlı ruhsatlı bir silahın bulunmadığı anlaşılırken, bu durumla ilgili de ayrı bir soruşturma yapılacağı ifade edildi.

BELEDİYEDE ‘GÖLGE BAŞKAN’ YAPILANMASI VE LÜKS ARAÇ DETAYI

İddianamede, belediyenin eski İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan, sonrasında ise ticari hayata atılan Ulaş Biçer’in belediye üzerindeki etkinliği detaylandırıldı. Biçer hakkında şu tespitlere yer verildi:

“…bazı şirketler kurduğu, bu şirketler üzerinden ticari faaliyet yürüttüğü, Ahmet Sungur yeniden Belediye Başkanı seçildiğinde herhangi bir resmi sıfat almamasına rağmen belediyeye yaklaştığı, şirketi üzerinden ihale aldığı, alacağın temliki yoluyla belediyeden alacağı olan şahıslardan alacağını satın alıp alacakları üstünde topladığı, bu sayede Yahşihan Belediyesi’nin en büyük alacaklısı konumuna geldiği anlaşıldı.”

Ahmet Sungur ile olan yakın ilişkileri, elindeki büyük alacak miktarı ve imar konularındaki teknik bilgisi sayesinde Ulaş Biçer’in belediye içinde hakim bir güç konumuna geldiği belirtildi. Biçer’in, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldırım ve İmar Müdürü Semih Aksakal’a emir ve talimat verecek seviyede olduğu, talimatlarının yerine getirilmemesi durumunda cezalandırma tehdidinde bulunduğu ve bu durumun mesaj kayıtlarıyla sabit olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Ahmet Sungur’un, iş insanı Ulaş Biçer’in sahibi olduğu Bel Danışmanlık şirketi adına kayıtlı Audi A8 marka lüks aracı kullandığı, bu durumun PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtları ve trafik kontrolleriyle delillendirildiği belirtildi.

Kaynak:BirGün

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Türkiye
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
Güllü'nün ölüm soruşturmasına iki isim bir daha girdi
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret
Son dakika | DEM İmralı Heyeti'nden Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret