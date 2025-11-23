Şehit annesinden 'Öcalan'a ziyaret' tepkisi: Niye benim kapımı çalmıyorsun?

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun MHP-AKP-DEM Parti oylarıyla PKK elebaşı Öcalan'a heyet gönderme kararına karşı tepki eylemi düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde konuşan Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba, şehit oğlunun kutu içinde sakladığı ayakkabıları göstererek, “Bunları bile atamıyorum. Kokluyorum; ‘Oğlum’ diyorum, ‘Şehit olduğunda kahvaltı yapmış mıydın, uykuna doymuş muydun, su içmiş miydin? Ben bunları yaşıyorum” dedi.

İktidara seslenen Akbaba, “Sen benim çocuğumu katilini ne hakla affediyorsun? Ben şimdi bu PKK terör örgütü, Amerika’nın, İsrail’in kölesi insanlarla mı barışacağım? Niye benim kapımı çalmıyorsun? Türk milletine,, şehit analarına saygı duymuyorsunuz” dedi.

Dervişoğlu 'Öcalan'ı ziyaret' kararını eleştirip geçim krizini sıraladı

ŞEHİT ANNESİNDEN 'ÖCALAN'A ZİYARET' TEPKİSİ

Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Pakize Akbaba komisyonun Öcalan kararına tepki olarak Kadıköy İskele Meydanı’nda "Adalet Masası” eylemi gerçekleştirdi.

Kamuoyunda “Pakize Ana” olarak bilinen şehit annesi Akbaba’nın “Kadıköy sahilde Atatürk büstünün olduğu yerde kuracağım ‘Adalet Masası'na tüm vatanseverleri davet ediyor ve ‘Türk Bayrağı" ile bekliyorum” çağrısıyla gerçekleştirdiği protestoya çok sayıda yurttaş katılım gösterdi.

"NİYE BENİ ÇAĞIRIP BENİM SORULARIMI DİNLEMİYORSUN?"

Atatürk heykelinin önünde kurduğu “Adalet Masası” yazılı masada destek için gelen vatandaşlarla konuştu. Akbaba, “Terörsüz Türkiye” adı verilen sürece ve İmralı’ya TBMM Heyeti gönderilmesi kararına ilişkin, “Bizi daha çok yaraladı, belki bu çocuğumun haberini almaktan daha çok üzdü...Ey Bahçeli, ey Tayyip Erdoğan...Benim çocuğumun katilini affedemezsiniz ” dedi.

“Adını koydular işte, "Terörsüz Türkiye'...Şimdi de herşey bitti; vekiller mi gidecek yoksa bebek katili mi gelecek” diyen Akbaba, "Ben şimdi bu PKK terör örgütü Amerika’nın, İsrail’in kölesi insanlarla mı barışacağım? 60 bin kişinin katiliyle mi barışayım?..Kan davası olsa dahi iki tarafın görüşünü alıyorlar...Niye beni çağırıp benim sorularımı dinlemiyorsun? Niye benim kapımı çalmıyorsun, ‘Pakize Ana bu vatan için şehit verdin. 60 bin şehidin katilini affedeceğim (diye)’ .... Benim vergimle ceylan derisi koltukta oturuyorsunuz, ondan sonra şehide saygı duymuyorsunuz. Türk milletine saygı duymuyorsunuz, şehit analarına saygı duymuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT OĞLUNUN AYAKKABILARINI GÖSTERDİ

Şehit oğlunun ayakkabılarını hala sakladığını gözyaşları içinde anlatan Akbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakın çürümüş, üstleri çürümüş, altları çürümüş. Hepsi buraya dökülmüş. Bunları bile atamıyorum. Kokluyorum; ‘Oğlum’ diyorum, ‘Şehit olduğunda kahvaltı yapmış mıydın, uykuna doymuş muydun, su içmiş miydin?... Rüya gördüm; eğiliyorum ‘Ayhan seni çok özledim, biraz öpeyim’ diyorum; bana diyor ki ‘Anne o kadar yorgunuz ki, terörle mücadeleden geiyorum arkadaşlarımla beraber azıcık uyusam iyi olur, sen bize çorba yap’. Ben bunları yaşıyorum” dedi. Akbaba, “‘Pakize ana, git odanda otur, çocuğunun derdine yan’, bana öyle diyorlar...Ben şehitlerin anasıyım, ölene kadar asla bu davadan vazgeçmeyeceğim. Tek başıma kalsam da gideceğim Meclis’in önüne, oturacağım. Sizin ‘Hayır’ınızı kabul etmeyeceğim. Şerefle orada ölürüm ama 4 duvar arasında çaresiz ölmek istemiyorum."

AKP'li Şamil Tayyar'dan flaş Öcalan çıkışı: Yeni ittifaklar gündeme gelebilir

"SENİN ÇOCUĞUNA MI KURŞUN SIKILDI?"

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için umut hakkı talep edilmesine sert tepki gösteren şehit annesi, "Sen ne demek istiyorsun, benim çocuğumu katilini ne hakla affediyorsun? Sen benimle tabuta mı sarıldın? Yok. Senin çocuğuna mı kurşun sıkıldı? Çürüğe çıkardın, asker de olmadı" dedi.