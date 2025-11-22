Dervişoğlu 'Öcalan'ı ziyaret' kararını eleştirip geçim krizini sıraladı

Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ordu'daki 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"BİZİM KARŞI OLDUĞUMUZ TERÖRİST İLE DEVLETİN EŞİTLENMESİ"

Altınordu ilçesindeki Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, "Şu an karşı karşıya bulunduğumuz mesele, terör sorunudur. Şimdi biz buna yöntemleri itibarıyla karşı çıktığımızda bize 'Terörsüz Türkiye'ye karşılar' diyorlar. Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi, Gazi Meclis'in onun ayağına götürülmesi, kalkışılması ki o Gazi Meclis, İstiklal Savaşı'nı yapan ve sürdüren, onun zaferle neticelenmesini sağlayan, o büyük muvaffakiyetin üzerine bu büyük Cumhuriyeti kuran Meclis. Siz bu Meclis'i bir terör örgütü başı ile nasıl eşitlersiniz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Abdullah Öcalan ile aynı cümlenin içerisinde nasıl anarsınız?" dedi.

GEÇİM KRİZİNE VURGU

Dervişoğlu, "Türkiye'yi 1 seneden beri 'İmralı'ya gidilsin mi, Öcalan serbest bırakılsın mı, PKK muhatap alınsın mı?' diye boğdunuz. Emekli evinde tenceresini kaynatamıyor, çocuklar okula giderken anneleri beslenme çantalarına yiyecek koyamıyor. Asgari diye tanımlanan ücret, ayın ilk 10 gününde tükeniyor. Gençler, geleceklerine dair umutlarını yitirmişler, yabancı konsolosluklar önünde istikbal arıyorlar. Emekliler, pazara gidemiyor cebinde parası yok diye. Bunlar da İmralı'ya gidiyor. Sonra da bana kızıyorlar, salın gitsin" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

