Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: "Tarih ve millet asla affetmeyecektir"

TBMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı gündemiyle toplandı. Toplantıda, komisyonun terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidip gitmemesi oylandı.

Toplantıda, AKP, MHP ve DEM'in oy çokluğu ile alınana karara göre, İmralı'ya gidilecek.

Komisyona sunulan SEGBİS görüşmesi teklifi reddedildi. 32 evet 2 hayır (DSP ve DP) VE 3 çekimser oy verildi.

Son Dakika | Komisyon İmralı'ya gidiyor! AKP MHP DEM Parti oyları ile karar alındı

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karara tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, alınan karar doğrultusunda Meclis'in İmralı'ya gitmesini devleti terör örgütüyle eşitlemek olarak değerlendirdi.

Karara şiddetle karşı çıkan Dervişoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"TARİH VE MİLLET ASLA AFFETMEYECEKTİR"

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.

Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim.

Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim. DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir.

Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız."