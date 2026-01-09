Türkiye donuyor: İşte yurttan kar manzaraları

Kars ve Ardahan'da kar yağışı, Erzurum ile Tunceli'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, bina ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin, sorumluluk bölgelerindeki yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Erzurum yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü

ARDAHAN

Ardahan'da ise soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

Yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı, vatandaşlar da kar temizliği yaptı.

TUNCELİ

Tunceli'de de gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Bazı sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çemişgezek ilçesinde de okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar topu oynadı.

İstanbullular kardan bata çıka yürüyecek! AKOM tarihi açıkladıİstanbullular kardan bata çıka yürüyecek! AKOM tarihi açıkladı

KARS

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi güzel görüntüler oluşturdu. Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıçam ormanlarının yeniden beyaza büründüğü ilçede etkili olan tipi de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

BOLU

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Otoyolun Bolu kesiminde kar yağışı özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunda ise Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ise Kaynaşlı, Heyelan bölgesi, Bıçkıyanı ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı görülüyor.

Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak:AA

