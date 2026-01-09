Bingöl’de kapanan yollar kırsalı merkezden kopardı

İlçeyi etkisi altına alan yağış, özellikle yerleşim yerlerinin yüksek kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Meteorolojik veriler ve yerel gözlemler, kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığını doğruluyor. Bu kalınlık, sadece estetik bir kış manzarası sunmakla kalmıyor; aynı zamanda temel hizmetlere erişimin önünde fiziksel bir bariyer oluşturuyor.

Yağışın yoğunluğuyla birlikte, merkeze uzak yüksek kesimlerdeki bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bu durum, söz konusu köylerde yaşayan vatandaşlar için sağlık hizmetlerine, tedarik zincirine ve ilçe merkeziyle olan ticari bağlantılarına geçici bir kilit vurulması anlamına geliyor. Kapanan her kilometre yol, bölge halkı için ekonomik ve sosyal bir maliyet kalemi olarak haneye yazılıyor.

AÇILMAYAN YOLLARIN MALİYETİ

Ulaşımın kesilmesiyle birlikte yerel yönetim birimleri de harekete geçti. İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları tekrar işler hale getirmek ve köylerin dış dünyayla bağlantısını yeniden kurmak için çalışma başlattı.

İş makinelerinin motor sesleri, karın yarattığı sessizliği bozarak, doğanın gücü ile kamu hizmetinin kapasitesi arasındaki mücadeleyi gözler önüne seriyor.