Son Dakika | Komisyon İmralı'ya gidiyor! AKP MHP DEM Parti oyları ile karar alındı

Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın feshi başladı.

Temmuz 2025'te PKK'nın silahları yakma töreninin ardından Ağustos 2025'te TBMM'de Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Komisyon şu ana kadar 16 toplantı yapmıştı.

Komisyon bugün süreç kapsamında terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme kararı için 17'nci kez toplandı.

GİDECEK PARTİLER BELLİ OLDU

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, oylama hakkında bilgi verdi. Bayhan şunları aktardı:

"32 evet oyu var, 3 ret oyu var, 2 de çekimse oy var. CHP'den temsilci olmayacağı için 4 kişi gidecek İmralı'ya. Yeni Yol Grubu, AKP, MHP ve DEM Grubu milletvekilleri gidecek"

Demokrat Parti ve Demokratik Sol Parti'nin ret oyu verdiği öğrenildi.

KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Süreç komisyonu Öcalan ile görüşecek. Komisyondan karar oy çokluğu ile çıktı. Karar, AKP, MHP ve DEM Parti'nin oyları ile verildi.

YENİ YOL'DAN ONLİNE BAĞLANTI OYLAMASI TALEBİ

Yeniyol Grubu da İmralı’ya gitmek yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Öcalan’ı dinlemesini önerdi.

Bu öneri de oylanacak.

OYLAMA YAPILACAK

Komisyonda İmralı'ya gidiş oylamaya sunulacak. AKP, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tek başına karar verebileceğini söylemiş MHP, oylama yapılması için rest çekmişti.

CHP İMRALI KARARINI VERDİ

AKP, MHP ve DEM Parti Öcalan ile görüşmeye yeşil ışık yaktı. CHP'nin de kararı belli oldu. CHP, Öcalan ile görüşme kararı çıkarsa buna eşlik etmeyeceğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İmralı’ya gidecek heyete partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP TOPLANTIDAN ÇIKMA KARARI ALDI

Komisyon oturumu kapalı yapacak. Karar, DEM, AKP ve MHP oyları ile alındı.

CHP, toplantı oturumunun kapalı yapılmasına karşı çıktı. CHP, oturumdan ayrılma kararı aldı. CHP'nin basın mensuplarına açıklama yapacağı öğrenildi.

Son dakika | CHP İmralı'ya gitmiyor!

DEM PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Bingöl’de katıldığı programda CHP'nin üye vermeme kararı hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, şunları ifade etti:

"Şimdi demokrasi bir bütündür. Türkiye'nin demokrasisini konuştuğumuz bir süreçteyiz. Ama maalesef kimi siyasi partiler iktidar karşıtlığını çözüm karşıtlığına dönüştürmeye çalışıyorlar. Kürt meselesi bu ülkenin 100 yıllık bir meselesidir. Çok önemli bir meseledir. Çok uzun süreli bir meseledir. Bunu iktidar karşıtlığına dönüştürmemek gerekiyor. Oradan çıkarıp ona göre tartışmaya almak gerekiyor. Bu meseleyi biraz önce anlattım. Türkiye'nin enerjisine, ekonomisine emen bir soruna layıkıyla yaklaşmak gerekiyor. Aksi bize kaybettirdi, Türkiye'yi kaybettirdi, yine kaybettirir. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesini doğru okumalıdır. Bingöllüler de aslında son alınan kararı bence doğru okuyor. Bizim beklentimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin budur. Bu kadar önemli bir meseleyi iktidar karşıtlığına dönüştürmeden doğru okuyarak, bu tarihi fırsatı 86 milyonun lehine, yararına değerlendirmek gibi bir beklentimiz var"

MHP BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ OKUDU, DEM KARŞI ÇIKANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin salı günü yaptığı açıklamayı aynen okuyarak partinin sürece karşı tutumunu yineledi.

Ardından sözü alan TİP Milletvekili Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş’ın durumunu gündeme getirdi ve şu ifadeyi kullandı: “İmralı’ya da gidilmeli, gerekirse Kandil’e de gidilmeli.”

Şık, komisyonda grubu olmayan partilerin yok sayılmasını ise “siyasi nezaket ihlali” olarak nitelendirdi.

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de konuştu.

Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit, "Koçyiğit'in konuşması aslında Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyelerine bir tepki niteliğindeydi" dedi.

Koçyiğit, "Tarih cesur insanlar yazar bugün tarih yazıyoruz. Sorumluluk almayanları da tarih yazacak. Bu meselenin siyaset üstü bir mesele. Seçim meselesi değildir ve ülkenin geleceğinin konuşuluyor. Bir insanı daha bu sebepten kaybetmeyi göze alıyor musunuz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İmralı’ya karşı olduklarını yineledi ve SEGBİS gibi uzaktan görüşme yöntemlerinin değerlendirilmesini önerdi.

Yeniyol grubu adına konuşan Bülent Kaya, sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek açık oylama talep etti. Grubun henüz karar vermediğini söyleyen Kaya, toplantıdan sonra üye verip vermeyeceklerini tartışacaklarını aktardı.

Komisyon toplantısının açılışında da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şunları ifade etti:

"Demokrasi Komisyonumuzun 18. toplantısını açıyorum. Gerçekten 5 Ağustos'tan bu yana süren fevkalade titiz ve gayretli çalışmalarımızla 17 oturumda bu konuyla ilgili görüşü olan hemen hemen Türkiye'deki bütün çevreleri, bütün kanaat sahiplerini dinlemek imkanımız oldu. Bu dinlemelerin her birisi sizlerden değerli komisyon üyelerimizden ve buradaki partilerden gelen teklifler doğrultusunda oluşmuştur. Şimdi bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin artık herhalde çok fazla toplanacağımız bir durum kalmadı. Bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17. toplantıda ele alınan her birisi fevkalade hayati öneme haiz olan Bakanlar gerek Bakanlarımızın, gerek de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın bizlere yaptıkları bilgilendirmeler çerçevesinde o konuların ele alınması, bundan sonraki sürece ilişkin bazı konuların açık bir şekilde burada net bir şekilde konuşulabilmesi, atılacak adımların konuşulabilmesi bakımından bundan sonra toplantının kapalı oturum şeklinde yapılmasını oylarınıza sunacağım ve kapalı oturum şeklinde devam edeceğiz."

TOPLANTI ÖNCESİ MHP REST ÇEKTİ

Toplantı öncesi Meclis'te gazetecilere konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP'nin oylamada olmadan da karar verilebilir çıkışına rest çekti.

Yıldız, "Madem adaya gideceğiz" diyerek oylama yapılmasının şart olduğunu ifade etti. Yıldız, oylamanın da açık olması ve salt yani yüzde 50+1'in de yeterli olduğunu dile getirdi.

MHP'den AKP'ye oylama resti CHP'ye de çağrı! Öcalan kararı için ortalık toz duman

Kulislerde AKP'nin Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alıp Öcalan ile görüşme kararı vermesi ve üye tayin etmesi istediği söylenmişti.

Yıldız, CHP'nin İmralı heyetine katkı vermesi gerektiğini de dile getirmişti. Yıldız ayrıca MHP adına İmralı Adası'na gidecek kişinin kendisi olduğunu açıkladı.