MHP'den AKP'ye oylama resti CHP'ye de çağrı! Öcalan kararı için ortalık toz duman
Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında toplanacak komisyonda, Öcalan’la görüşülüp görüşülmeyeceği kararlaştırılacak. AKP görüşmeye sıcak bakarken oylama yapılmadan bir karar çıkmasına işaret etti. MHP'li Feti Yıldız, "Madem adaya gideceğiz" diyerek oylamanın şart olduğunu belirtti. Kulislerde İmralı'ya gidiş için Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alması beklenirken MHP oylama resti çekti.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu toplanacak. Komisyonda, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme kararı alınacak.

AKP, İmralı Adası'na gidip Öcalan ile görüşme konusunda olumlu olduklarını dün açıklamış ama “oylamaya gerek kalmadan da çıkabilir” demişti.

Toplantı öncesinde de Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alıp Öcalan ile görüşülmesini talep edip partilerden üye isteyeceği kulis bilgisi paylaşılmıştı.

Kurtulmuş'un komisyondan önce alacağı bu kararı grup başkanvekillerine sunacağı ifade edilmişti.

MHP'DEN OYLAMA RESTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu konuda rest çekti.

Meclis'e gelen gazeteciler, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in de “Oylamaya da gerek olmayabilir” açıklamasını işaret etmesinin ardından Feti Yıldız, “Madem adaya gideceğiz ve karar alınacak, bir oylama yaparız. Ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Bir kanun teklifi değil, bir şey değil onun için.” dedi.

Yıldız, oylamanın da açık olması gerektiğini ifade etti.

İmralı yükünü Numan Kurtulmuş mu yüklenecek? Komisyonda Öcalan formülü

CHP'YE ÇAĞRI

Yıldız, CHP'ye terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme için çağrı yaptı. Yıldız şunları ifade etti:

  • “Cumhuriyet Halk Partisi kendini takdir eder. Biz katılmalarını isteriz tabii. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Ve Türkiye'nin en köklü partisi, elli yıl, yarım asırlık bir problemin çözümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkıları önemlidir bizim için.”

CHP'nin karşı görüş bildirmesi hâlinde de Yıldız, İmralı'ya gideceklerini ifade etti. Yıldız, “Elbette gideriz, biz gideriz.” dedi.

İmralı'ya gidiş için olumlu kararın çıkacağını ifade eden Yıldız, ziyaretin ne zaman olacağına ilişkin de bilgi verdi. Yıldız, İmralı'ya MHP'den gidecek olan kişinin kendisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Öcalan ziyaretinin 'gerekli olduğunu' MİT Başkanı İbrahim Kalın söylemiş

  • “Dur bakalım. Konuşalım bakalım başkanla. Biz, ‘biz gidiyoruz’ demekle gidilmez. Bunun bir izni var. Bir de bakanlığa bildirilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Bu da hem dört beş milletvekili olur, tahminimi söylüyorum. Her partiden bir milletvekili. Bunu söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim. Bunu biliyordunuz herhalde zaten.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

