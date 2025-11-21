İmralı yükünü Numan Kurtulmuş mu yüklenecek? Komisyonda Öcalan formülü

İmralı yükünü Numan Kurtulmuş mu yüklenecek? Komisyonda Öcalan formülü
İmralı Süreci’ne dair Meclis’te kurulan komisyonda bugün terör örgütü lideri Öcalan’la görüşme kararı beklenirken, AKP, MHP ve DEM oylama yapılmadan kararın Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından alınmasını istiyor. Kararı Kurtulmuş’un “Ben verdim” diyerek üstlenmesi bekleniyor.

İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme konusunda toplanacak.

Saat 13.30’da Meclis Başkanı ve komisyonun başkanı Numan Kurtulmuş, koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Ardından saat 14.00’te komisyon çalışmaya başlayacak. Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından toplantının basına kapatılması öngörülüyor.

KURTULMUŞ TALİMAT VERSİN FORMÜLÜ

Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'in edindiği bilgilere göre; AKP, MHP ve DEM Parti yetkilileri, önceki görüşmelerde olduğu gibi bu toplantıda da herhangi bir oylama yapılmayacağını belirtiyor. Partiler “Bu bir dinleme süreci” yorumunu yaparak, kararın yine Meclis Başkanı tarafından alınmasını bekliyor.

Komisyonda İmralı’ya gidilip gidilmeyeceği konusunu ilk gündeme getiren isim, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olmuştu. Tanrıkulu, önceki toplantılarda karar yetkisinin Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ait olması gerektiğini savunmuştu. Bu görüşün partiler arasında giderek ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Öcalan ziyaretinin 'gerekli olduğunu' MİT Başkanı İbrahim Kalın söylemişÖcalan ziyaretinin 'gerekli olduğunu' MİT Başkanı İbrahim Kalın söylemiş

YÜK KORKUSU

Paşayiğit'in aktardığına göre; partiler arasında oylama yapılması yönündeki beklenti azalmış durumda. AKP ve MHP, alınacak kararın siyasi yükünü tek başına taşımak istemiyor.

Bu nedenle CHP’nin de sürece temsilci vermesi gerektiği ifade ediliyor. Böylece sorumluluğun tüm partilerce paylaşılması amaçlanıyor.

"GÖRÜŞÜLMESİNE BEN KARAR VERDİM" DİYEBİLİR

Paşayiğit, 'yüksek olasılıkla' Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif alarak komisyon kararını kendi üzerine alacağını ifade etti.

Bu durumda Kurtulmuş’un, “Ben görüşülmesine karar verdim, partiler de bu konuda birer üye versin” diyerek süreci başlatması bekleniyor.

