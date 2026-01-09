Son Dakika | Konser Soruşturması'ndaki tahliyelere Ankara Başsavcılığı'ndan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarındaki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük davasında verilen tahliye kararlarına itiraz etti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada beş tutuklu sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Tahliye edilenler arasında eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir ile iki organizasyon şirketinin sahibi ve ortağı da yer alıyor.

Başsavcılık, tanıkların henüz dinlenmediğini ve kovuşturma sürecinde yeni bir bilirkişi raporu istenmesine rağmen, soruşturma aşamasında kamu zararının zaten tespit edildiğini iddia etti.

Eksiklikler tamamlanmadan verilen tahliye kararlarının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara'daki su kesintileri sona erdi

"LEKENMEME HAKLARI VAR"

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül 2025'te soruşturmaya ilişkin ismi geçenleri için, "lekelenmeme hakkı var, şimdiden herkesin peşinen suçlu gösterilmesini de asla kabul etmiyoruz" deyip şunları ifade etmişti: