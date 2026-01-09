Son Dakika | Konser Soruşturması'ndaki tahliyelere Ankara Başsavcılığı'ndan itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yıllarındaki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük davasında verilen tahliye kararlarına itiraz etti.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada beş tutuklu sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Tahliye edilenler arasında eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir ile iki organizasyon şirketinin sahibi ve ortağı da yer alıyor.
Başsavcılık, tanıkların henüz dinlenmediğini ve kovuşturma sürecinde yeni bir bilirkişi raporu istenmesine rağmen, soruşturma aşamasında kamu zararının zaten tespit edildiğini iddia etti.
Eksiklikler tamamlanmadan verilen tahliye kararlarının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
"LEKENMEME HAKLARI VAR"
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül 2025'te soruşturmaya ilişkin ismi geçenleri için, "lekelenmeme hakkı var, şimdiden herkesin peşinen suçlu gösterilmesini de asla kabul etmiyoruz" deyip şunları ifade etmişti:
"Ben bunların uzmanlık alanının bu konu ile ilgili hiç alakası olmadığını tespit ettim. Medya bilirkişisi, gençlik ve spor ilçe müdür vekili, defterdarlık muhasebe uzmanı, gençlik ve spor il müdürlüğü personeli. Oysa bu bilirkişinin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bu işi yapan uzman kişilerden olması gerekirdi. Heyet de eski rapor üzerinden kamu zararını açıklıyor. Halbuki, dilekçeler savcılığa verildi. Siz eğer kıyaslayacaksanız Mercedes marka aracı Mercedes marka araçla kıyaslayın. Bu işlerle hiç uğraşmamış kişilerin bilirkişi yapması mümkün deği
Sabaha karşı gözaltına alındılar. Kaç yıldır ABB'de çalışıyorlar. İfadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'den ortadan kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı. Eski ABB Başkanı Melih Gökçek tweet attı; 'Sabaha karşı operasyon var.' Şimdi de tepkiyi görünce 'Ben onu kastetmedim' diyor. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden, yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez. 'Siyasi operasyon' olarak adlandırılması için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Oysa ben bu dosyada yokum. Ama şunu şunu söylemek istiyorlar; 'mutlaka bir şey bulun, yargılamanın önünü açın.' Doğru duvar yıkılmaz. Ben 1999'dan beri kamu görevi yapıyorum. İktidarın elinde benim bütün bilgilerim mevcut. Benimle ilgili en ufak bir şey bulsalardı ellerinden geleni yapmazlar mıydı? Biz çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ben çalmadan çalışılacağını ispat peşindeyim. Hayatım boyunca çocuklarıma haram lokma yedirmedim; ama hayatı boyunca çocuklarına helal lokma yedirmeyenlerin laflarını boğazlarına tıkmak zorundayım
Ama adil yargılanma lazım. 'Paraları konserlere vermişler' diyorlar. Konser yapmayan yer var mı? Bunların bir kısmının derdi milli günlerimizle. Bizim yaptığımız konserler 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim. Milli günlerimizi kuvvetli bir şekilde kutlamak istiyoruz. Kutladığımız alanlar Ankara'mızın, Başkentimizin, Cumhuriyetimizin kurulduğu alanlar. Her konserde bunları mutlaka yeni yetişen gençlere anlatıyoruz. 6,5 yıl boyunca harcadığımız para bütçemizin binde 4'ü. Yasa bu tür etkinlikleri yapmamız için bize görev veriyor. Bizler milli günleri yan yana gelerek, Türk insanıyla kutlamaya devam edeceğiz. Bunu da peşinen bildiriyorum. Benim hakkımda da 6 yıldır sürekli şikayetler yaparlar. Mülkiye müfettişleri de boş geçmiyor. Yaklaşık 109 tane şikayet yapıldı. Bunların hepsi tahkik edildi. 100 küsur tanesi 'suç unsuru yok' diye kapatıldı. Elbette kapatılacak. Biz buraya ‘suç işlemeyeceğiz’ diye geldik. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. İstedikleri kadar şikayet etsinler"