Öcalan ziyaretinin 'gerekli olduğunu' MİT Başkanı İbrahim Kalın söylemiş

PKK'nın fesih kararı alması ve Türkiye'den çekildiğini duyurması gelişmeleri ile devam eden süreç kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te yapılacak

İMRALI'YA GİDİLİP GİDİLMEMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonun 18. toplantısında İmralı'yı ziyaret konusunu görüşülecek. Toplantıya saatler kala, siyasi partilerin ziyaret konusundaki tutumları da netleşmeye başladı. DEM Parti ve MHP’nin ardından AKP de ziyarete olumlu yaklaştığını dün açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, İmralı’ya gidiş konusunda kararını henüz kesinleştirmedi. CHP yönetimi, komisyon üyesi milletvekilleriyle parti içinde ayrı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ve kararın komisyon oylaması öncesinde netleştirileceğini açıkladı.

Komisyonun İmralı toplantısı basına kapalı olabilir!

ÖCALAN ZİYARETİNİN GEREKLİ OLDUĞUNU MİT BAŞKANI DEMİŞ

Komisyonun bir önceki toplantısına ilişkin tutanaklar Meclis'in web sitesinde yer aldı. 18 Kasım salı günü yapılan 17. toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kapalı oturumda yaptığı sunum dikkat çekti. Kalın’ın, komisyonun İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ı dinlemesinin "gerekli" olduğuna dair ifadeler kullandığı CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılan konuşma ile ortaya çıktı.

Süreç komisyonunun son tutanağı (Meclis'in web sitesinde yer alıyor)

Toplantı tutanaklarına göre CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Kalın’ın değerlendirmeleri üzerine şu ifadeleri kullandı: