Komisyonun İmralı toplantısı basına kapalı olabilir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, komisyonun İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la görüşüp görüşmeyeceği ele alınacak ve bu konuda oylama yapılacak. Toplantının, şimdiye kadarki oturumlardan farklı olarak basına kapalı yapılması ihtimalinin güçlenmesi dikkat çekiyor.

DAVET YAZISINDAKİ “SADECE MİLLETVEKİLLERİ” NOTU VE BASINA KAPALI İHTİMALİ

Komisyon üyelerine gönderilen toplantı davetinde, “milletvekilleri dışında kimsenin toplantıya katılmayacağı” yönünde bir notun yer aldığı öğrenildi. Bu ifade, Meclis muhabirlerinin de salona alınmayabileceği ve oturumun tamamen basına kapalı yürütülebileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.

MİT SUNUMLARINDA BASINA KAPALI KARARI ALINMIŞTI

Komisyon bugüne kadar çalışmalarının önemli bölümünü TBMM Tören Salonu’nda ve basına açık biçimde yürüttü. Daha önce yalnızca, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı gibi güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimlerinin katıldığı ve milli güvenliği ilgilendiren sunumların yapıldığı oturumlar için basına kapalı kararları alınmıştı.

Son toplantılarda ise, bakanlar ve MİT Başkanı’nın sunum yaptığı oturumların kapalı yapılmasının ardından, İmralı’ya olası ziyaret için ayrı bir gündemle tekrar toplanılması kararı alınmıştı.

Bugünkü oturumda, bu kez doğrudan İmralı’ya gidiş ve Öcalan’la görüşme başlığının ele alınacak olması, toplantının yine kapalı yapılması ihtimalini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

GÜNDEM: İMRALI’YA GİDİŞ İÇİN OYLAMA

Komisyonun bugün yapacağı toplantıda, İmralı’ya heyet gönderilip gönderilmeyeceği konusunda oylama yapılacak. Haberlere yansıyan bilgilere göre, komisyonun karar alabilmesi için “basit çoğunluğun” yeterli olduğu ifade ediliyor.

GRUBU BULUNAN PARTİLERDEN BİRER VEKİL

Kulis bilgilerine göre, grubu bulunan siyasi partilerden birer milletvekilinin yer aldığı bir heyetin oluşturulması ve bu heyetin İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi formülü üzerinde duruluyor.

Komisyonun bugünkü toplantısında, hem bugüne kadar yürütülen çalışmaların genel bir değerlendirmesinin yapılması hem de İmralı’ya gidiş sürecinde izlenecek yol haritasının netleştirilmesi bekleniyor.

PARTİLERİN İMRALI’YA GİDİŞ KONUSUNDAKİ TUTUMLARI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), komisyon kurulma sürecinden itibaren İmralı’da Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini savunuyor. Parti yöneticileri, yaptıkları açıklamalarda, Öcalan’la görüşmenin süreç açısından “doğru ve gerekli” olduğunu ifade ediyor.

Komisyonda DEM Parti adına İmralı’ya gidecek ismin de belirlendiği ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’in bu heyette yer almasının planlandığı yönünde bilgiler basına yansıdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cephesinde ise, komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun İmralı’ya gidilmesi yönünde karar alacağını ve “gidilmesinin kesin olduğunu” dile getirdi.

Yıldız, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli” ifadesini kullanarak, karar için aranacak çoğunluğun niteliğine dair görüşünü paylaştı.

İktidar partisi AKP adına açıklama yapan TBMM AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kapalı grup toplantısının ardından, İmralı’ya yapılacak ziyarete “olumlu baktıklarını” söyledi. Güler, komisyonun yapacağı oylamada bu yönde tavır alacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, İmralı’ya gidiş konusunda kararını henüz kesinleştirmedi. CHP yönetimi, komisyon üyesi milletvekilleriyle parti içinde ayrı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ve kararın komisyon oylaması öncesinde netleştirileceğini açıkladı.

KOMİSYONUN YAPISI VE ÖNCEKİ TOPLANTILAR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, çatışmanın sona erdirilmesi, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve farklı kesimlerin görüşlerinin alınması amacıyla kuruldu.

Komisyon bugüne kadar, hak örgütleri, sivil toplum kuruluşları, bölgeden gelen temsilciler, eski Meclis başkanları, akademisyenler ve uzmanlarla bir dizi toplantı gerçekleştirdi; bu toplantıların önemli bir bölümü basına açık yapıldı.

Bunun yanında, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ile MİT’in sunum yaptığı bazı oturumlar, TBMM Başkanlığı’nın açıklaması ve komisyon oylamaları sonucunda “konunun hassasiyeti” gerekçesiyle basına kapalı gerçekleştirildi.

Bugün yapılacak toplantı, komisyonun İmralı ziyareti başlığını doğrudan ele alacağı ilk oturum olacak. Oylama öncesinde toplantının açılış bölümünde sınırlı süreyle görüntü alınmasına izin verilip verilmeyeceği ve sonrasında oturumun tamamen kapalı sürdürülüp sürdürülmeyeceği, toplantı öncesinde alınacak kararla netleşecek.

Meclis kulislerinde, Meclis muhabirlerinin ve basın mensuplarının salona alınıp alınmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, komisyonun 14.00’te başlayacak oturumu öncesinde gözler TBMM Tören Salonu’na çevrilmiş durumda.