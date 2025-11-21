İmralı biletini alacak olası isimler belli oldu

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün (21 Kasım) Öcalan ile görüşüp görüşmemeye karar verecek.

Komisyon 14.00'te toplanacak. Komisyonda oylama yapılıp yapılmayacağı belirsiz. Kesin bir dille terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini savunan MHP, oylama için salt çoğunluğun yani yüzde 50+1'in yeterli olduğunu ifade etti.

Oylama yapmak yerine gönüllülerin bir adım öne çıkıp ismini vermesi de gündemde.

CHP'li Başarır partisinin Öcalan tutumunu açıkladı

AKP de dün tavrını belli etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP milletvekillerine hitaben, "Sorumluluk omuzlarınızda" diyerek topu onlara atmıştı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, dün İmralı ziyaretine olumlu baktıklarını açıkladı.

DEM Parti halihazırda Öcalan'ın "Başmüzakereci" olduğunu savunarak görüşmeyi talep ediyor.

CHP dün İmralı ziyareti için toplandı. CHP, kararını bugün açıklayacak.

KURTULMUŞ, KOORDİNATÖR GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da toplantı yapacak.

İŞTE OLASI İSİMLER

Kamuoyunda Öcalan ziyareti için ikiye bölündü. Bir taraf terörün kökten bitmesi için bu adımın atılması gerektiğini savunurken bir taraf da terörist liderinin devlet tarafından muhatap alınmaması gerektiğini savundu. Öcalan'ın Ankara'ya getirilip dinlenilmesi gerektiğini savunan siyasiler de oldu.

Bugün tüm Türkiye, gözlerini komisyondan çıkacak kararı beklerken iktidar medyası da Öcalan ile görüşmeye evet diyen partilerin olası temsilcilerini duyurdu.

Ayrıca DEM Parti'nin olası ziyarette görev vereceği isim de kesin. DEM Partsi Sözcüsü Ayşegül Doğan, Gülistan Koçyiğit'in ismini açıkladı.

Öcalan mahkumdu ‘muhatap’ olacak

AKP medyasından Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; olası isimler de şöyle: