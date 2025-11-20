CHP'li Başarır partisinin Öcalan tutumunu açıkladı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 21 Kasım Cuma günü PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğine dair toplantı düzenleyecek.

Komisyon üyelerinin olası İmralı Adası ziyaretine MHP, DEM Parti ve AKP yeşil ışık yakarken CHP'nin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

CHP'Lİ BAŞARIR PARTİSİNİN ÖCALAN TAVRINI AÇIKLADI

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, partisinin yarın takınacağı tavra ilişkin Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın Fikret Bila ile sunduğu Açıkça programında Açıkça progrmaında konuşan Başarır, verilecek kararın yurttaşların vicdanlarını zedelemeyeceğini söyledi.

Başarır, toplumun kırmızı çizgilerinin farkında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Net bir şekilde söylüyorum. Bakın, yarın grup başkanvekilimiz Sayın Murat Emir ve 11 tane arkadaşımız bu konuda oylamaya katılacak, partinin görüşünü verecek. Ama buradan şunu söyleyebilirim: Ülkemizin, yurttaşlarımızın vicdanlarını zedelemeyecek bir karar olacaktır."

"BİZ BARIŞA KATKI VERİYORUZ AMA TOPLUMUN DA KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın CHP'ye süreçle ilgili eleştirilerine de yanıt veren Başarır şu sözleri sarf etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal çıkarlarla siyasi çıkarlarını, eylemlerini paralel bir şekilde götürmektedir. Onu söyleyeyim. Toplumun çıkarı, menfaati, geneli ne düşünüyorsa biz o şekilde adım atarız. Onu değerli sözcüye buradan belirtmek isterim. Ama bu konuda bir cumhurbaşkanı var. Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı var. Öncelikle bu suali, bu soruyu kendilerine yönetmeleri gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz? Bakın, Devlet Bey bileti aldı. Bilet cebinde. Ada vapuru cebinde.

Sen ne düşünüyorsun? Ona sormadan ana muhalefete sorması bence düşündürücü. Onu söyleyeyim. Bizim tabii ki barıştan yanayız. O yüzden komisyondayız. O yüzden adımların atılmasını istiyoruz. Ama şimdi, bugüne kadar tek kelime etmeyecek bu ülkenin cumhurbaşkanı, aslında bu konuyla ilgili de enine boyuna çıkıp televizyonda 10 dakika bile zaman ayırmayacak, grup toplantısı yaptı. Herhalde altı tane grup toplantısını yaptı ağustostan bugüne kadar, hiçbir görüş bildirmeyecek. Ana muhalefet partisi önden gitsin. Hayır yani. Lütfen. Önce adresleri doğru bilelim.

Biz barışa, barış sürecine her konuda katkı veriyoruz ama toplumun da sonuçta çizgileri var. Ülkenin çizgileri var, partinin çizgileri var. Biz, bunu da en başa koyuyoruz. Başından beri de bunu söylüyoruz. Başından beri Sayın Genel Başkan da bunu söylüyor"

AYŞEGÜL DOĞAN'IN CHP'YE YÖNELİK ELEŞTİRİSİ

DEM Partili Aşgül Doğan bugün yaptığı konuşmada CHP'nin Öcalan konusunda en önde yer alması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: