Türkiye komisyonun kararını bekliyor! Partilerin Öcalan tutumu ne olacak: İşte detaylar

Tüm Türkiye'nin gözü yarınki komisyon toplantısında olacak.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dempokrasi Komisyonu üyeleri cuma günü Öcalan'a gidip gitmeme konusunda oylama yapacak.

Komsiyonda yer alan partilerin İmralı Adası'na gidip gitmeme konusundaki tutumu ise merak konusu oldu.

KOMİSYON'UN GÜNDEMİNDE ÖCALAN OLACAK

Öcalan ile görüşmeyi gündeme getiren MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada sürecin kritik bir seviyeye geldiğini ve komisyon üyelerinin İmralı Adası'na gitmesi gerektiğini belirttmişti. Komisyonun gitmemesi halinde kendisinin gideceğini vurgulayan Bahçeli, "Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ERDOĞAN ÖCALAN KONUSUNDA TOPU KOMİSYONA ATTI

Bahçeli'nin sözlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli ile aynı doğrultuda bir söylemde bulunarak görüşmeye dair sorumluluğun komisyonda olduğunu belirterek şöyle demişti:

"Komisyonun bundan sonraki oturumları dahil bundan sonraki süreçte aynı yapıcı, sağ duyulu ilerleyeceğine inanıyorum. Komisyonun Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum."

KRİTİK ÖCALAN KARARI YARIN BELLİ OLACAK

Bahçeli ve Erdoğan'ın görüşmeye onay vermesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Kasım Cuma günü komisyon üyelerinin Öcalan ile görüşme yapılıp yapılmamasına dair oylama yapacağını belirtmişti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

KAÇ OY GEREKLİ?

Komisyonda AKP'den 22, CHP'den 11, DEM Parti'den beş, MHP'den dört, Yeni Yol Grubu'ndan üç, HÜDA PAR'dan bir, Yeniden Refah Partisi'nden bir, TİP'ten bir, EMEP'ten bir, Demokratik Sol Parti'den bir ve Demokrat Parti'den bir milletvekili ile toplam 51 üye bulunuyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Feti Yıldız, yarın yapılacak oylama kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluğun yeterli olacağını söyledi.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı ziyareti konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

AKP, MHP ve DEM Parti'nin toplam üye sayısı tam 31 ediyor. Bu üç partinin üyelerinin firesiz şekilde ziyarete onay vermesi halinde İmralı'ya gidiş kesinleşecek. Salt çoğunluk aranması halinde ise 26 vekilin oyu yeterli olacak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM Parti'den CHP'ye 'Öcalan' çağrısı! "Barış korkusu olarak algılanır

DEM PARTİ GİDECEK İSMİ AÇIKLADI

DEM Parti sürecin başından itibaren komisyonun İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtirken Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, heyette yer alacak ismi de açıkladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in oluşturulacak heyette olacağını açıklayan Doğan, bugün yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Bizden parti olarak komisyonun oluşturulacak heyette İmralı adasına gidecek komisyon üyemizi de belirledik aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulumuzda. Eğer bir kişiyle temsil edilirse Parti, Grup Başkanvekilimiz aynı zamanda komisyonda da koordinatör Grup Başkanvekili olarak görev üstlenen arkadaşımız Gülistan Kılıç Koçyiğit bizi temsilen o heyette yer alacak."

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler

AKP İMRALI'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR AMA ÖCALAN İLE FOTOĞRAF VERME KONUSUNDA ÇEKİMSER

Komisyon üyesi milletvekillerinin vereceği karar öncesinde AKP Grubu, kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit aktardı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Güler, İmralı ziyaretine olumlu yaklaştıklarını yineledi ve komisyonun yarın kendi değerlendirmesini yapacağını söyledi.

Güler, "İmralı’ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte" dedi.

Güler, komisyonda Öcalan’la görüşme konusunda yapılacak oylamayla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Oylama bir ihtiyaç mı da bilmiyorum. Bir dinlemeden bahsediyoruz. Bundan önce bir dinleme olduğunda biz oylamaya sunmamıştık. Komisyon yeni bir dinleme yapacak. Bu yüzden Komisyon üyeleri değerlendirme yapar. Ama oylamaya ihtiyaç olur mu olmaz mı emin değilim."

Öte yandan gazeteci Hilal Köylü de İmralı'ya gidecek AKP'lilerin Öcalan ile görüntü vermeye çekindiğinden bahsetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP'NİN KARARI YARINA KALDI

Komsiyondaki oylamada en çok CHP'nin hangi tarafta yer alacağı merak konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin oylamadaki tavrını belirlemek için bugün komisyonun CHP'li üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından kesin bir karar çıkmadı. CHP'nin yetkili organlarının konuyu görüşmeye devam edeceği ve kesin kararın yarın komisyon toplantısından önce belirleneceği kaydedildi.

YENİDEN REFAH VE DSP KESİN BİR DİLLE KARŞI ÇIKTI

Komisyonda yer alan diğer partilerden Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti ise Öcalan ile görüşmeye kesin bir dille karşı çıktı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP olarak tarih önünde İmralı ziyaretine hayır diyeceğiz!" dedi.

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: