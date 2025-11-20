Son Dakika | AKP'den İmralı ziyareti açıklaması! "Olumlu bakıyoruz"

Son dakika... AKP Grup Başkanı Güler, Komisyon'un İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmesine olumlu baktıklarını açıkladı. Güler, AKP'den Öcalan ile görüşecek ismin net olmadığını söyledi.

İmralı Süreci kapsamında yarın (21 Kasım) toplanacak olan TBMM Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nda, terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’la görüşme yapılmasına dair oylama yapılacak.

Komisyon üyesi milletvekillerinin vereceği karar öncesinde AKP Grubu, kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit aktardı.

AKP’nin grup toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının sonunda Güler, İmralı ziyaretine olumlu yaklaştıklarını yineledi ve komisyonun yarın kendi değerlendirmesini yapacağını söyledi.

Güler, "İmralı’ya ziyarete olumlu bakıyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte" dedi.

AKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelimAKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelim

Güler, komisyonda Öcalan’la görüşme konusunda yapılacak oylamayla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

  • “Oylama bir ihtiyaç mı da bilmiyorum. Bir dinlemeden bahsediyoruz. Bundan önce bir dinleme olduğunda biz oylamaya sunmamıştık. Komisyon yeni bir dinleme yapacak. Bu yüzden Komisyon üyeleri değerlendirme yapar. Ama oylamaya ihtiyaç olur mu olmaz mı emin değilim.”

GÖRÜŞME NASIL OLACAK?

Görüşmenin video konferans yöntemiyle mi yoksa doğrudan ziyaretle mi yapılacağı konusunda da açıklama yapan Güler, “Ziyaret yönetmeliği var. O kapsam içinde” diyerek, doğrudan ziyaretin planlandığını söyledi.

AKP'DEN KİM GİDECEK?

Komisyonu AKP adına kimin temsil edeceği ise henüz netleşmedi. Güler, “Değerlendirilecek” dedi.

"FARKLI SESLER YOK"

AKP içindeki görüş ayrılıkları iddiasını da reddeden Güler, komisyonda farklı sesler olmadığını belirtti.

NE ZAMAN GİDİLECEK?

Hafta sonu İmralı’ya bir ziyaret gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili olarak da, “Komisyon değerlendirir” yanıtını verdi.

Güler ayrıca AKP Grup Toplantısı öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmesi hakkında “İmralı meselesini zaten görüşmüştük. Farklı bir görüş açımız yok” açıklamasında bulundu.

YARGI PAKETİ ERTELENDİ

Güler, yarın sunulması beklenen 10. Yargı Paketi'nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Covid-19 ile ilgili cezaevi düzenlemesinin pakette olup olmayacağına ilişkin olarak ise, “Etki analizini istedik, olacağını söyleyemiyorum. Ama şu anki taslakta da yok” dedi.

Güler'in, etki analizine dikkat çekmesi, olası bir düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusundaki belirsizliği de gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
