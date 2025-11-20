AKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelim

AKP'li vekilleri İmralı korkusu sardı: Gidelim ama poz vermeyelim
Yayınlanma:
Türkiye gözünü Cuma günü Meclis'teki komisyondan çıkacak İmralı ziyareti konusuna çevirirken AKP'li vekillerin çekindikleri nokta ortaya çıktı. AKP'li vekillerin İmralı ziyaretinden çok Öcalan ile beraber poz vermekten çekindikleri öğrenildi.

Türkiye'nin ana gündem maddesi bir anda İmralı ziyareti oldu. Meclis'te süreç için kurulan komisyonun yarın İmralı ziyareti için aralarında oylama yapacağı, nitelikli çoğunluğun sağlanması halinde 'evet' oyu verenlerden oluşan bir heyetin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK Lideri Öcalan ile görüşeceği biliniyor.

Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!

Yarınki komisyon toplantısından önce bugün AKP ve CHP kendi içlerinde bir toplantı yaparak ziyarete ilişkin tutumlarını açıklayacaklar. MHP ve DEM'in kesin olarak istediği, AKP'nin sıcak baktığı bu ziyarette tutumu en çok merak edilen parti CHP.

Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!

'CHP'nin İmralı kararı belli oldu' haberinin doğru olmadığını aktaran CHP'li Murat Emir, parti içerisinde yapacakları toplantının ardından tutumlarını açıklayacaklarını bildirdi. Söz konusu haberde CHP içerisinde dün gece saat 23.00'a kadar toplantının devam ettiği ve 7-4 şeklinde İmralı'ya gidilmesin yönünde kararın çıktığı öne sürülmüştü.

ekran-goruntusu-2025-11-20-130604.png

Tüm bunlar devam ederken MHP Genel Başkan yardımcılarından Feti Yıldız dün yaptığı açıklamalarda Cuma günü yapılacak olan toplantıdan İmralı'ya gidilmesi yönünde bir kararın çıkacağını ve en kısa sürede de İmralı'ya gidileceğini belirtmişti.

AKP'Lİ VEKİLLERİN ÖCALAN İLE POZ KORKUSU

Hali ile tüm gözler ve gündem maddesi Cuma günü yapılacak toplantıya çevrildi. Toplantıdan çıkacak karar merakla beklenirken gazeteci Hilal Köylü, kişisel YouTube kanalından İmralı ziyaretine dair son kulisleri aktardı.

Köylü'nün aktardıklarına göre AKP'li vekiller İmralı'ya gitmekten değil orada Öcalan ile birlikte poz vermekten çekiniyor. Partililerin poz verseler bile bunu kamuoyu ile paylaşmayalım dedikleri aktarıldı:

  • "Bir taraftan hazırlıklar yapılıyor. Nasıl hazırlıklar? Nasıl gidilecek İmralı'ya? Tamam biz gidelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi diyen AK Partililer, gidelim ama Öcalan'la fotoğraf vermeyelim, ortak karede yer almayalım. Öyle bir ortak karemiz olsa bile kamuoyuyla paylaşmayalım. Ya da işte gidelim, fotoğraf falan olmasın, oradan gelen görüşme notlarını kamuoyuyla paylaşalım gibi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

