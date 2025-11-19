Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katıldığı canlı yayında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya kesin olarak gidileceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği günlerdir tartışılıyor.

Son olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'n 17'nci toplantısının ardından yapılan açıklamada, Cuma günü Komisyon'un İmralı gündemiyle toplanacağı ve bu toplantıda oylama yapılarak karara varılacağı bildirildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı İmralı restinden sonra tartışmalar iyice alevlenmişti. Bahçeli, İmralı'ya heyet göndermekte bir sakınca görmediğini ve gerekirse arkadaşlarının yanına alıp kendi gideceğini söylemişti.

FETİ YILDIZ: KESİN OLARAK GİDİLECEK

Gözler, Cuma günü yapılacak olan oylama toplantısına çevrilmişken, MHP'li Feti Yıldız'da açıklama geldi. Yıldız, katıldığı canlı yayın programında İmralı'ya kesin olarak gidileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katıldığı Bengü Türk, yayınında şunları söyledi:

"İmralı'ya gidilecektir evet bunu net olarak söylüyorum, katılmayacak olan, heyete üye vermeyecek partinin de Cuma'dan önce kamuoyuyla sebeplerini paylaşması gerektiğini düşünüyoruz.

İmralı’ya gidilip gidilmeme konusu bu haftanın konusu değil, 3 haftadır gündeme geliyor. Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı. Yani cuma günü oylamasını yapalım dedi, yapılacak. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor.

Onun için bana sorulduğunda da kararın gitme yolunda olacağı konusunda net olarak konuştum.Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütü kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir. Burada yapacağımız şey 45 yıl terör örgütü yönetmiş kişinin, herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun alıp verme, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

