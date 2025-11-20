Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!

Siyasette 'İmralı' hareketliliği: Gözler Ankara'da yapılacak toplantılara kilitlendi!
Yayınlanma:
İmralı'ya olası ziyaret tartışmaları büyürken, AKP ve MHP cephesinden gelen açıklamaların ardından Ankara, bugün ve yarın yapılacak kritik komisyon toplantılarına kilitlendi. CHP'nin gece yarısına kadar süren toplantısında komisyon üyelerinin çoğunluğu İmralı'ya gidilmemesi yönünde oy kullanırken, gözler nihai kararın verileceği bugünkü görüşmelere çevrildi.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda komisyon üyeleri İmralı’ya olası ziyaret gündemini ele alacak. AKP içinde bu konuda yürütülen değerlendirmelerin ardından, sürecin Cuma günü toplanacak süreç komisyonunda netleşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN: “KOMİSYON EN İSABETLİ KARARI VERECEK”

Tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı “Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma 3 arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam” çıkışıyla hız kazandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Komisyonun Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' açıklamasına yanıt vermedi! Duymazdan geldiErdoğan Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' açıklamasına yanıt vermedi! Duymazdan geldi

CHP’DE GECE YARISI TOPLANTISI: 7’YE 4 ‘GİTMEYELİM’ KARARI

CHP’nin komisyon üyeleri dün gece saat 23.00’e kadar süren toplantıda İmralı konusunu ele aldı. Toplantıda 11 üyeden 7’si İmralı’ya gidilmemesi yönünde oy kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin komisyon üyeleriyle bugün Meclis’te bir araya gelerek, nihai kararı verecek.

CHP'nin İmralı kararı belli oldu!CHP'nin İmralı kararı belli oldu!

KOMİSYON YARIN 18. TOPLANTISINI YAPACAK

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda İmralı’ya ziyaret gündemi oylanacak.

Komisyon, önceki toplantısını 18 Kasım’da yapmış; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın kapalı oturumda sunum yapmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşıldığı ve kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmişti.

SİYASİ TANSİYON YÜKSELİYOR

MHP’den gelen "heyet vermek istemeyen parti bunu kamuoyuna açıklamalı" çıkışları, tartışmaları daha da alevlendirdi. AKP’nin bugün yapacağı değerlendirmelerin, yarınki kritik toplantının seyrini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Türkiye’nin gündemine yeniden oturan İmralı’ya ziyaret tartışmalarında gözler, iki gün boyunca Ankara’da yapılacak arka arkaya toplantılara çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

