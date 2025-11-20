CHP'nin İmralı kararı belli oldu!

CHP'nin İmralı kararı belli oldu!
Yayınlanma:
Güncelleme:
TBMM'de kurulan komisyonun terör örgütü PKK lideri Öcalan ile görüşme için yapacağı oylama öncesinde CHP'de yapılan toplantıdan İmralı'ya gitmeme kararı çıktı. Kesin karar ise bugün belli olacak!

İmralı Süreci'ndeki tansiyonu en yüksek dönem yaşanıyor. Sürecin başında Bahçeli tarafından çıkışı yapılan 'Öcalan Meclis'e gelsin DEM grubunda konuşsun' teklifi kamuoyunda karşılık bulmadı.

Komisyon dinlemelerine devam ederken DEM Parti Öcalan'ın da dinlenilmesi gerektiğini sık sık dile getirdi. MHP'nin de destek verdiği bu teklife önceleri çok da yanaşmayan AKP, Bahçeli'nin 'Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı giderim İmralı'ya' restinin ardından İmralı'ya gitme fikrine sıcak baktı.

Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!

Son olarak gözler yarına, komisyonda yapılacak İmralı oylamasına çevrildi. Oylamadan önce en çok da CHP'nin kararı merak ediliyor. Nihai karar bugün yapılacak toplantının ardından Özel tarafından verilecek.

İmralı Adası Nerede? İşte Konumu, Tarihi ve Cezaevi Hakkındaki Detaylar - Genel - Maraş Ana Haber

DÜN AKŞAM BİR ÖN TOPLANTI YAPILDI: İMRALI'YA GİDİLMESİN!

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre dün akşam saat 23.00'a kadar CHP'nin komisyon üyeleri tarafından bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda İmralı konusu tartışıldı. Komisyondaki 11 vekilden 7'si İmralı'ya gidilmesin yönünde oy kullandı.

Bu 7 vekil İmralı'ya gidilirse Öcalan'ın siyasi figür olacağı ve bunun da CHP'ye zarar vereceğini savundu.

CHP'DEN AÇIKLAMA: OYLAMA YAPILMADI!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından söz konusu habere tepki gösterdi. Emir komsisyon çıkışında bir değerlendirme yapıldığını ancak bir oylama yapılmadığını ve herhangi bir kararın da alınmadığını ifade etti.

CHP'li Murat Emir:

  • Komisyon üyesi arkadaşlarımızla Komisyon çıkışında bir değerlendirme toplantısı yapılmış ancak herhangi bir oylama yapılmamış veya herhangi bir karar alınmamıştır. Konuyu partimizin yetkili kurulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!