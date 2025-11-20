CHP'nin İmralı kararı belli oldu!

İmralı Süreci'ndeki tansiyonu en yüksek dönem yaşanıyor. Sürecin başında Bahçeli tarafından çıkışı yapılan 'Öcalan Meclis'e gelsin DEM grubunda konuşsun' teklifi kamuoyunda karşılık bulmadı.

Komisyon dinlemelerine devam ederken DEM Parti Öcalan'ın da dinlenilmesi gerektiğini sık sık dile getirdi. MHP'nin de destek verdiği bu teklife önceleri çok da yanaşmayan AKP, Bahçeli'nin 'Gerekirse alırım yanıma 3 arkadaşımı giderim İmralı'ya' restinin ardından İmralı'ya gitme fikrine sıcak baktı.

Feti Yıldız kesin konuştu: İmralı'ya gidilecek!

Son olarak gözler yarına, komisyonda yapılacak İmralı oylamasına çevrildi. Oylamadan önce en çok da CHP'nin kararı merak ediliyor. Nihai karar bugün yapılacak toplantının ardından Özel tarafından verilecek.

DÜN AKŞAM BİR ÖN TOPLANTI YAPILDI: İMRALI'YA GİDİLMESİN!

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre dün akşam saat 23.00'a kadar CHP'nin komisyon üyeleri tarafından bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda İmralı konusu tartışıldı. Komisyondaki 11 vekilden 7'si İmralı'ya gidilmesin yönünde oy kullandı.

Bu 7 vekil İmralı'ya gidilirse Öcalan'ın siyasi figür olacağı ve bunun da CHP'ye zarar vereceğini savundu.

CHP'DEN AÇIKLAMA: OYLAMA YAPILMADI!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından söz konusu habere tepki gösterdi. Emir komsisyon çıkışında bir değerlendirme yapıldığını ancak bir oylama yapılmadığını ve herhangi bir kararın da alınmadığını ifade etti.

CHP'li Murat Emir: