7 kilo esrar ele geçirildi, 5 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris’te operasyon düzenledi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere ait araçlarda, kaldıkları ev ve otel odasında yapılan aramalarda toplam 7 kilo 68 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 41 bin 400 lira bulundu.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.