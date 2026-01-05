Son dakika | Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı

Son dakika | Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Hadise ve Gülşen gibi birçok ünlünün menajerliğini yapan Haluk Şentürk 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındı.

Halktv.com.tr/ÖZEL

Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.

Şentürk'ün, 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Evinde gözaltına alınan Şentürk'ün adliyeye götürüldüğü ifade edildi.

Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

haluk-senturk-menajer.webp

Son Dakika | Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu dalgası: 26 gözaltıÜnlülere yeni uyuşturucu operasyonu

26 GÖZALTI KARARI

Öte yandan bugün, İstanbul merkezli 4 ilde de uyuşturucu soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden aralarında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kalan kişilerden ikisinin yurt dışında olduğu, birinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen isimlerin listesi ise şu şekilde:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Özge Bitmez
  • Veysel Avcı
  • Sevgi Taşdan
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Doğukan Güngör
  • Burak Altındağ
  • Gizem Özköroğlu
  • Gülsüm Bayrak
  • Saniye Deniz
  • Merve Uslu
  • Ece Cerenbeli
  • Berna Aracı
  • Bülent Tetik (Cezaevinde)
  • Lerna Elmas
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Duygu Açıksöz
  • Nevin Şimşek
  • Hakan Yıldız
  • Muzaffer Yıldırım
  • Koray Beşli̇

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Türkiye
Al sana af! 1 hafta önce tahliye oldu, 2 kişiyi öldürdü
Al sana af! 1 hafta önce tahliye oldu, 2 kişiyi öldürdü
Çakal av köpeklerini tuzağa düşürdü! 7 saatte kurtarıldılar
Çakal av köpeklerini tuzağa düşürdü! 7 saatte kurtarıldılar
Gölde bulunan araçta korkunç detay! Elif öldürüldü mü?
Gölde bulunan araçta korkunç detay! Elif öldürüldü mü?