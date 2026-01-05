Yurt dışından dönen şarkıcı Alya Şahinler havalimanında gözaltına alındı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin şarkıcı olduğu ve yurt dışında bulunduğu belirtilmişti. Ancak bu şarkıcının kim olduğu açıklanmamıştı. Ünlü isim, yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alınınca kimliği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, "Alya" sahne ismiyle bilinen Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında yeni dalga operasyon, bugün gerçekleşti. Operasyon kapsamında, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da gece 01:00'de emniyet tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı.

YURT DIŞINDAKİ İKİ İSİM GİZEMİ

Başsavcılık tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 23'ünün gözaltına alındığı, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve 1 şüphelinin ise başka bir suçtan ceza infaz kurumunda olduğu aktarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden 2'sinin yurt dışında olduğu, başsavcılık tarafından yapılan açıklamada belirtilmişti. Ancak bu isimlere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı.

ÜNLÜ ŞARKICININ KİMLİĞİ HAVALİMANINDA GÖZALTI İLE ORTAYA ÇIKTI

Bu iki isimden birinin "Alya" sahne ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Alya Şahinler olduğu ortaya çıktı. gazeteci Dilek Yaman Demir'in, kişisel hesabından yaptığı paylaşıma göre Şahinler, hakkındaki gözaltı kararını öğrenmesi üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı. Şahinler, yurda döndükten sonra havalimanındayken gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şarkıcının kimliği de, havalimanında gözaltına alınmasıyla ortaya çıtı.

KIZILCIK ŞERBET'İN BAŞROLÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan ünlü isimler arasında en dikkat çeken isim ise Kızılcık Şerbeti isimli dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör olduu.

Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve Yan Yana, Arif v 216, Eltilerin Savaşı gibi filmlerin yapımcısı ve Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım gibi isimler yer aldı.

Gözaltı kararı verilen 25 ismin listesi şu şekilde:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Özge Bitmez
  • Veysel Avcı
  • Sevgi Taşdan
  • Sedef Selen Atmaca
  • Arif Altunbulak
  • Doğukan Güngör
  • Burak Altındağ
  • Gizem Özköroğlu
  • Gülsüm Bayrak
  • Saniye Deniz
  • Merve Uslu
  • Ece Cerenbeli
  • Berna Aracı
  • Bülent Tetik (Cezaevinde)
  • Lerna Elmas
  • Ceren Yıldırım
  • Gözde Anuk
  • Duygu Açıksöz
  • Nevin Şimşek
  • Hakan Yıldız
  • Muzaffer Yıldırım
  • Koray Beşli̇
  • Alya Şahinler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

