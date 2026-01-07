Ali Babacan'dan 3 vekilin transferine sert tepki

Yayınlanma:
Yeni Yol TBMM Grup Toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'nin milletvekili transferlerine tepki göserdi. Babacan, "3 değil 10 vekil transfer etsen ne yazar, siz tarihe servet transferi yapmış olarak geçeceksiniz" dedi.

2023 Genel Seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katılacak.

ali-babacan-deva.png

VEKİL TRANSFERLERİNE BABACAN'DAN SERT TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grubu'nun TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'nin milletvekili transflerlerine tepki gösterdi.

"Memlekette fakir fukaralık diz boyu, uyuşturucu kullanımı almış başını gitmiş, sanal kumar ve bahis nice ocakları söndürüyor" diyen Babacan, AKP'nin ise bütün bu sorunlara rağmen milletvekili transfer etmenin peşine düştüğünü belirtti.

AKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdiAKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdi

Bugün 3 tane daha vekilim AKP saflarına katılacağını belirten Babacan, "Sayın Erdoğan, Siz 3 vekil transfer etseniz ne yazar, 10 vekil transfer etseniz ne yazar! Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz yahu? Siz, son iki yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp, zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Yüksek faiz sayesinde; parası olan parasına para kattı, yoksullar ise daha da yoksullaştı. Bizzat izin verdiğiniz sanal kumar ve bahisle, milyonlarca insandan aldınız, 7 firmaya verdiniz. Gün gelip, yaşadığımız bu günlerin tarihi yazılırken, kitaplara geçecek olan işte bu 'servet transferi' olacak. Yaptığınız diğer transferler değil" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Türkiye
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu
Dervişoğlu'ndan 'vekil transferi' çıkışı: Ben vadeye çek kesmiyorum
Dervişoğlu'ndan 'vekil transferi' çıkışı: Ben vadeye çek kesmiyorum
15 barodan Demirtaş'a verilen cezaya ortak tepki
15 barodan Demirtaş'a verilen cezaya ortak tepki