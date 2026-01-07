Ali Babacan'dan 3 vekilin transferine sert tepki

2023 Genel Seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski Gelecek Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AKP'ye katılacak.

VEKİL TRANSFERLERİNE BABACAN'DAN SERT TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grubu'nun TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'nin milletvekili transflerlerine tepki gösterdi.

"Memlekette fakir fukaralık diz boyu, uyuşturucu kullanımı almış başını gitmiş, sanal kumar ve bahis nice ocakları söndürüyor" diyen Babacan, AKP'nin ise bütün bu sorunlara rağmen milletvekili transfer etmenin peşine düştüğünü belirtti.

AKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdi

Bugün 3 tane daha vekilim AKP saflarına katılacağını belirten Babacan, "Sayın Erdoğan, Siz 3 vekil transfer etseniz ne yazar, 10 vekil transfer etseniz ne yazar! Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz yahu? Siz, son iki yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp, zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Yüksek faiz sayesinde; parası olan parasına para kattı, yoksullar ise daha da yoksullaştı. Bizzat izin verdiğiniz sanal kumar ve bahisle, milyonlarca insandan aldınız, 7 firmaya verdiniz. Gün gelip, yaşadığımız bu günlerin tarihi yazılırken, kitaplara geçecek olan işte bu 'servet transferi' olacak. Yaptığınız diğer transferler değil" dedi.