Özgür Özel Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek

Özgür Özel Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, bugün cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin ardından 2 Ocak tarihinden beri hastanede tedavi gören Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

CHP Lideri Özgür Özel bu akşam yapılacak olan Beykoz mitingi öncesinde 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu 28. kez ziyaret için Silivri'ye Cezaevi'ne gitti. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın Silivri'den aktardığı bilgilere göre, yeni yılın ilk ziyaretinin ardından cezaevinden çıkıp Cerrahpaşa Hastanesi'ne gidecek olan Özgür Özel, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

kahraman.jpg

Kendisine bir hafta yatış verilen Kahraman, hakkında AYM sürekli bir şekilde takip altında tutulması gerektiğini belirtmişti.

AVUKATLARI FELÇ KALMA RİSKİ VAR DEMİŞTİ

Gezi davası nedeni ile yıllardır cezaevinde bulunan Kahraman, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında.

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurduTayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Türkiye
Giyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturma
Giyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturma
Uğur Dündar’dan Adnan Kahveci anısı
Uğur Dündar’dan Adnan Kahveci anısı
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu
Önüne çıkan yaban domuzunu eliyle yakalamıştı: Dünyada gündem olan sürücü ilk kez konuştu