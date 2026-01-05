Hatay'da Asi Nehri üzerindeki bir köprü çöktü

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Dr. Adnan Ezelsoy Parkı’ndaki Asi Nehri üzerindeki köprü, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Köprünün bir bölümünün yıkıldığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı bölgeyi kapattı.

Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin inceleme başlatılırken, köprünün neden çöktüğünün belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen altyapı sorunlarının devam ettiği Hatay’da yaşanan olay, bölgedeki güvenlik ve yapı dayanıklılığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.