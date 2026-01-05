Hatay'da Asi Nehri üzerindeki bir köprü çöktü

Hatay'da Asi Nehri üzerindeki bir köprü çöktü
Yayınlanma:
3 yıldır depremin etkilerini yaşamaya devam eden Hatay'ın Defne ilçesinde bu kez de köprü çöktü.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Dr. Adnan Ezelsoy Parkı’ndaki Asi Nehri üzerindeki köprü, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Köprünün bir bölümünün yıkıldığını gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprü çevresinde güvenlik önlemleri alarak olası risklere karşı bölgeyi kapattı.

hatayda-kopru-coktu-ekipler-inceleme-b-1099606-326421.jpg

Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin inceleme başlatılırken, köprünün neden çöktüğünün belirlenmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde çöp yığınları ve sessizlik: “Hastane terk edilmiş gibi”Elbistan Devlet Hastanesi’nde çöp yığınları ve sessizlik: “Hastane terk edilmiş gibi”

Hakimbey Apartmanı davasında karar: 4 sanığa hapis cezasıHakimbey Apartmanı davasında karar: 4 sanığa hapis cezası

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen altyapı sorunlarının devam ettiği Hatay’da yaşanan olay, bölgedeki güvenlik ve yapı dayanıklılığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

