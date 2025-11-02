Elbistan Devlet Hastanesi’nde çöp yığınları ve sessizlik: “Hastane terk edilmiş gibi”

Yayınlanma:
Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi’nden iletilen görüntülerde hastanede herhangi bir yetkilinin ve sağlık personelinin olmadığı ve koridorların yemek çöpleri ile dolduğu görüldü.

halktv.com.tr/ÖZEL

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te art arda yaşanan depremlerde özellikle hastane ve okullar büyük zarar gördü. Yaşanan depremin ardından pek çok alanda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde çekilen görüntüler, bölgede sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Halk TV’ye ulaşan video ve mesajlarda, hastanenin bazı katlarının koridorlarında çöplerle dolu olduğu, tıbbi atıkların biriktiği ve personel yetersizliği nedeniyle katların adeta terk edilmiş göründüğü kaydedildi.

"DOKTOR YOK, BAŞHEKİM YOK, TERK EDİLMİŞ DURUMDA"

halktv.com.tr'ye gönderilen mesajda “Burası Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi. Hastanede doktor yok, başhekim yok, başhekim yardımcısı yok. Hastane resmen terk edilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

NE SERUM VAR NE İLAÇ!

Vatandaşın iddiasında, hastalar ilaç ve serum eksikliği nedeniyle mağdur olurken, bazı hastaların 112 Acil Servis aracılığıyla sevk edilmek istediği ancak sevk sisteminde yaşanan koordinasyon sorunları nedeniyle bu taleplerin karşılanamadığı belirtildi:

"Hastalar, Kahramanmaraş'a 112 ile sevk edilmek istiyor diyor ama 112 Gaziantep’e bağlı olduğu için sevkleri hiçbir taraf kabul etmiyor. resmen bütün Elbistan’ı kaderiyle baş başa bırakmışlar"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

