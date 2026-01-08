Manisa'daki fırtınada 3 eve yıldırım düştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında üç eve yıldırım isabet etti. İstasyonaltı Mahallesi Nilüfer Sokak’ta meydana gelen olayda, evlerin elektrik tesisatlarında ve elektronik cihazlarında ciddi hasar oluştu.

Yıldırım düşmesiyle birlikte bazı evlerde prizlerin patladığı, kablolarda yanmalar meydana geldiği ve elektronik eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Sokak üzerindeki elektrik hatlarında da kısa süreli kıvılcımlar oluşurken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması ise sevindirdi

"PRİZ PATLADI"

Ev sakinlerinden Zehra Elban, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Saat 11.00 gibi aniden patlama sesi geldi, televizyonun fişi takılı olan prizi patladı, ateş çıktı. Kontrol ettiğimizde kablolar zarar görmüştü. Sokaktaki elektrik tellerinde de kıvılcımlar çıktı. Bir an korktuk” dedi.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.