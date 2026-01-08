İzmir'de fırtına kabusu! Ağaçlar kökünden söküldü: Arabaların üzerine devrildi!

İzmir'in Küçükyalı semtinde fırtınanın hızı nedeniyle yol kenarlarındaki büyük ağaçlar köklerinden sökülerek park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Aniden bastıran kuvvetli sağanak, şehrin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte büyük güçlük çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri, biriken suların tahliyesi için kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

HAVA VE DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR

Şiddetli rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesi, İzmir’in ulaşım hatlarını da vurdu. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, fırtınanın gün boyu sürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.