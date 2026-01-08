İstanbul'da şiddetli fırtına: Zeytinburnu Sahili'nde dev dalgalar oluştu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul, güne şiddetli lodos fırtınasıyla uyandı. Sabah saatlerinden itibaren hızını artıran rüzgar, özellikle kıyı şeridinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtınanın denizdeki etkisi Zeytinburnu Sahili’nde en üst seviyeye ulaştı. Boyu metreleri bulan dev dalgalar kıyıyı döverken, deniz suyu yer yer yürüyüş yollarına ve sahil bandına taştı. Kıyıya vuran dalgalar nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri olası taşkınlara karşı teyakkuza geçti.

DENİZ ULAŞIMINA TAMAMEN DURDURMA KARARI

Lodos fırtınasının şiddetini artırmasıyla birlikte İstanbul’da deniz ulaşımı tamamen durma noktasına gelmiştir. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurmuştur. Benzer şekilde İDO ve BUDO’nun İstanbul-Bursa ve Marmara Adaları hatları başta olmak üzere pek çok deniz otobüsü seferi programdan kaldırılmıştır. Ayrıca rüzgârın hızı nedeniyle güvenlik riski oluştuğu gerekçesiyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında da seferler geçici olarak durdurulmuştur.

SICAKLIK DÜŞECEK, KAR GELECEK

Bugün 15-17 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren 10 derece birden düşmesi bekleniyor. AKOM ve Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre; fırtına ve sağanağın ardından cuma günü yüksek kesimlerde, pazartesi günü ise kent genelinde kuvvetli kar yağışı görülecek.

VATANDAŞLARA "UZAK DURUN" ÇAĞRISI

Yetkililer, fırtınanın gün boyu etkisini sürdüreceğini hatırlatarak vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmalarını; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tabela düşmesi gibi risklere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

