Iğdır Valisi'ni merkeze çektiren skandal ortaya çıktı! Gelip gelip silah ruhsatı çıkartmışlar

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesiyle merkeze çekilen Iğdır Valisi Ercan Turan hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Şardan, “İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesinin perde arkasını araştırırken hayli ilginç bir bilgiye ulaştım. Aslına bakarsanız tam skandal!” ifadelerini kullandı.

IĞDIR ÜZERİNDEN ÇIKARTILMIŞ SİLAH RUHSATLARI

İddialara göre, Iğdır’da kısa süre önce denetim yapan bakanlık müfettişleri, kentte dikkat çeken sayıda “vali talimatıyla” taşıma silah ruhsatı verildiğini tespit etti. Skandal ise sadece kentte yaşayanlara değil, başka şehirlerde ikamet eden kişilere de Iğdır üzerinden ruhsat çıkarılmasıyla patladı.

VALİ KONAĞI ADRES GÖSTERİLMİŞ...

Yürürlükteki mevzuata göre, silah ruhsatı başvurularının kişinin ikamet ettiği ilde yapılması gerekiyor. Ayrıca “can güvenliği” gerekçesiyle yapılan başvuruların, yerel emniyet veya jandarma birimleri tarafından ön araştırmayla değerlendirilmesi şart.

Ancak Şardan’ın aktardığına göre, Iğdır’da durum farklı işledi. Farklı şehirlerde ikamet eden kişiler, silah ruhsatı almak için Iğdır’a gelip, resmi vali konağını ikamet adresi olarak gösterdi. Bazı başvurularda ise güvenlik soruşturması yapılmadan, doğrudan Vali Turan’ın talimatıyla ruhsat verildi.

Şardan şu ifadeyi kullandı:

“Üstelik, ruhsat talebinde bulunan başvurucuların bazıları hakkında mevzuata göre yapılması gereken ön inceleme yapılmadığı, doğrudan Vali Turan’ın talimatıyla ‘can güvenliğinden taşıma silah ruhsatı’ verildiği belirlendi!”

AKP'Lİ SİYASETÇİLER VE YAKINLAR RUHSAT ALMIŞ

Yine mevzuata göre, şartları uygun olan herkes valiliklere silah ruhsatı başvurusu yapabiliyor. Ancak Iğdır’da sadece Vali Turan’ın uygun gördüğü kişilere başvuru hakkı tanındığı ortaya çıktı. Bazı başvuru sahiplerinin, “can güvenliği” gerekçesini belgelemeden ruhsat aldığı da kaydedildi.

Silah ruhsatı alanlar arasında AKP’li siyasetçilerin ve üst düzey bürokratların yakınlarının bulunduğu öne sürülüyor.

Şardan’a göre, daha önceki teftişlerde de valilikteki işlemler ve Vali Turan’ın uygulamalarıyla ilgili özel teftiş yapılması gerektiğine dair rapor hazırlandı. Ancak uyarılara rağmen, söz konusu uygulamaların devam ettiği emniyet kayıtlarına yansıdı.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Vali Turan ve Iğdır Valiliği hakkında hazırlanan raporun bir süredir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın masasındaydı. Son yayımlanan kararnameyle Vali Turan merkeze alındı.

Şardan yazısını şu soruyla bitirdi: