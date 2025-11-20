DEM Parti'den CHP'ye 'Öcalan' çağrısı! "Barış korkusu olarak algılanır

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısı düzenlendi. Doğan, İmralı Süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapacağı Öcalan oylaması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Doğan, komisyonun terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmemesi konusundaki kararın sadece teknik değil, tarihi bir eşik olduğunu iddia etti. Doğan şöyle konuştu:

“Tüm siyasi partiler olarak hepimiz tarihin sınavı ile karşı karşıyayız. Komisyon İmralı'ya gitsin mi sorusuna yanıt aranıyor. Haftalardır. Yanıtı belli. Bir eşik yaratıldı. Bu atlanmaya çalışılıyor şimdi. Bu bir soru ya da sorun olmamalı. Olmaması gerektiğini defalarca söyledik. Çünkü söz konusu olan barış ve bu barışın mimarı da Öcalan. Barışın yolu bunu hatırlamaktan geçer.”

Doğan, siyasi partilere çağrıda bulunarak herkesin açık ve net tavır göstermesi gerektiğini belirtti:

“Hiç kimse artık başka gerekçelere sığınmamalı. Herkes aklını, kalbini ve vicdanını ortaya koyarak konuşmalı ve buna göre bir karar almalı. Bu savaşın sürmesinden mi yanasınız? Bu böyle bir soru çünkü. Yoksa müzakereyle sorunların çözümünden mi yanasınız? Biz barışın gelmesinden yanayız. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesinden yanayız.”

CHP'YE BÖYLE SESLENDİLER! "AKSİ TAKDİRDE..."

DEM Parti Sözcüsü Doğan, konuşmasında CHP'ye de özel bir çağrıda bulundu. Öcalan ile görüşme konusunda adım atmaları gerektiğini söyleyen Doğan, aksi takdirde de CHP'nin 'Barıştan korktuğu' şeklinde bir düşüncenin ortaya çıkacağını iddia etti.

Doğan şunları sarf etti:

"Buradan açıkça Parti olarak kendilerine seslenmek istiyoruz. Biz ana muhalefet Partisine yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz.

En önde görmek istediğimiz siyasi parti ana muhalefet Partisi. Çünkü kendilerine yakışan da, yaraşan da tam olarak bunun en ön safında yer almaktır.

Aksi takdirde Öcalan'ın siyasi muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan, kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır.

Çözümsüzlük olarak algılanır. Barış korkusu olarak algılanır. Biz böyle bir tuzağa düşmeyecek iradeyi tüm siyasi partilerin göstereceğine, göstermeleri gerektiğine inanıyoruz."

"KOÇYİĞİT O HEYETTE YER ALACAK"

DEM Parti’nin İmralı’ya gönderilecek heyet için görevlendirme yaptıklarını da açıklayan Doğan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in oluşturulacak heyette olacağını açıkladı. Doğan, şunları söyledi: