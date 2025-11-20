İmralı bileti için kaç vekil lazım? Feti Yıldız ezberi bozdu
Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan komisyon yarın (21 Kasım) Öcalan oylaması yapacak. Komisyona üye milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ı dinleyip dinlemeyeceği karar verilecek.
MHP ve DEM Parti, komisyonun Öcalan ile görüşülmesi gerektiğini söyledi. AKP ve CHP kararlarını bugün açıklayacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız komisyonda oylama yapılmadan İmralı'ya gidiş için karar çıkacağını söylemişti. Feti Yıldız, AKP ile MHP'nin İmralı Süreci'nde tek bir ayrılığı olmadığını da ifade etmişti.
EZBERİ BOZDU
Yıldız, yarınki toplantı öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Süreç için TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu için alınan kararların 'nitelikli çoğunluk' ile alınması gerektiği bilgisi kamuoyunda hakimdi.
Hatta komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da şimdiye kadar alınan kararların nitelikli çoğunlukla alındığını 7 Kasım'da şöyle ifade etti.
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi iradenin yüzde 95'inin temsil edildiği bir gruptan bahsediyoruz. Bu grupla karar alırken de en baştan itibaren yaptığımız şey, kararların sadece yüzde 50 artı 1 ile alınamayacak kadar önemli, hassas bir konu olduğu, bunun için de mutlaka nitelikli çoğunlukla kararların alınması gerektiğidir. Yani 5'te 3 çoğunluk üzerinde ittifak kurularak yola devam edildi ve önemli bir noktaya kadar geldi."
Feti Yıldız ise komisyondan çıkacak yasal düzenlemeler ile ilgili kararların nitelikli çoğunluk arandığını ifade etti.
Yıldız, İmralı'ya gidiş için oylamada salt çoğunluğun yani yüzde 50+1'in yeterli olduğunu ifade etti. Komisyonun 51 üyesi var.
Yıldız, ayrıca komisyondaki kararların nasıl alınacağına ilişkin TBMM'ye ait düzenlemeyi de paylaştı. Yıldız şunları ifade etti.
Medyada yapılan hatalı bir anlatımı
düzeltme gereği duyulmuştur. İmralı Adası’na gitmek için komisyon üyelerinin 5/3 çoğunluğu ile karar alınır söyleme doğru değildir. Burada Kanun teklifi olmadığı için salt çoğunluk aranır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Komisyonun adı
MADDE 1- (1) Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”dur.
Komisyonun amacı ve görevi
MADDE 2- (1) Komisyonun amacı terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmaktır.
(2) Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 6- (1) Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır.
Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.