AKP ve MHP'den İmralı oylaması öncesi görüşme

Yayınlanma:
İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülmesi ile ilgili oylamadan önce MHP ve AKP TBMM'de bir araya geldi. MHP Feti Yıldız ile AKP Grup Başkanı Güler Meclis'te görüştü.

İmralı Süreci'nde kurulan Millî Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda yarın Öcalan ile görüşme oylaması yapılacak.

Komisyon milletvekilleri, süreç kapsamında terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşmeme kararını değerlendirecek.

MHP, tavrını açık bir şekilde ortaya koydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerekirse bizzat İmralı Adası’na gidebileceğini bile söyledi.

İmralı bileti için kaç vekil lazım? Feti Yıldız ezberi bozduİmralı bileti için kaç vekil lazım? Feti Yıldız ezberi bozdu

Kulislerde AKP’lilerin bazı çekinceleri olduğu öne sürüldü. Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün katıldığı bir TV programında İmralı Süreci’nde AKP ile tam mutabakat hâlinde olduklarını söyledi.

MHP'DEN AKP'YE İMRALI KARARI ÖNCESİ ZİYARET

AKP de bugün İmralı’ya gidilip gidilmemesi konusunda kendi içinde oylama yapacak. AKP’nin kapalı grup toplantısı öncesinde dikkat çeken bir zirve gerçekleşti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Meclis’te bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme, Güler’in makamında ve basına kapalı olarak yapıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan MHP’li Feti Yıldız, yarın toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde yer alan “İmralı ziyareti” ile görüşmenin ilgisi olmadığını söyledi.

Yıldız, “Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Komisyonda alınacak kararlar için hangi çoğunluğun aranacağı yönündeki soruya Yıldız şu yanıtı verdi:

"Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada salt çoğunluk yeterlidir."

Yıldız, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımına atıfla, “5/3 çoğunluk gerektiği söyleminin doğru olmadığını, kanun teklifi olmadığı için salt çoğunluğun aranacağını” bir kez daha yineledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

