Necati Özkan cezaevinden seslendi! "Sunduğum 60'tan fazla delil görmezden gelindi"

İBB soruşturmasının ardından “casusluk” soruşturmasından da tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, cezaevinden bir mektup kaleme alarak kamuoyuna seslendi. Özkan, mektubunda kendisine yöneltilen suçlamaları ve yürütülen süreci detaylarıyla anlattı.

Özkan, İmamoğlu’yla ilişkisinin hedef gösterilmesinde etkili olduğunu vurguladı:

“Ekrem İmamoğlu’nun dört seçim kampanyasını profesyonelce yönettiğim ve hepsinin de zaferle sonuçlandığı için hedef seçildim.”

"MASAK MASUMİYETİMİ GÖSTERİYOR"

İddianamede yer alan delillerin aslında kendi lehine olduğunu ifade eden Özkan, şu sözlerle devam etti:

“İddianamede kanıt olarak sunulan HTS kayıtları ve MASAK raporu gibi belgeler alenen masumiyetimi gösteriyor.”

Özkan tanık beyanlarının da çelişkili olduğunu vurguladı:

“Gizli ve açık tanıkların hakikat dışı ve çelişkili beyanları hukuki dayanakmış gibi kullanılıyor.”

"60'TAN FAZLA DELİL GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Mektubun dikkat çeken bir diğer bölümü ise Özkan’ın mal varlığına ilişkin iddialara verdiği yanıt oldu:

“İmamoğlu ile tanışmadan yıllar önce reklam kampanyalarını üstlendiğimiz bir inşaat şirketinden topraktan girerek, vergisi verilmiş helal kazancımla nakit satın aldığım dört küçük daire, iddianamede rüşvetle edinilmiş haksız zenginleşme ve rüşvet gibi gösteriliyor. Savcılık etkin pişmanlıktan yararlanmak için hakikati eğip büken şüphelinin ifadesini kanıt olarak iddianameye koyuyor. Ama aynı savcılık benim bu konudaki hakikatleri anlattığım ve 60’tan fazla delili eklediğim ifademi görmezden gelmeyi tercih ediyor.”

"MERHAMET DEĞİL HAKİKAT"

Özkan, mektubunda kamuoyuna da doğrudan seslenerek adalet çağrısında bulundu:

“Türk siyasi tarihinin en kaotik süreci olan bu dönemde yaşadığım ve şahit olduğum haksızlıkları, zulmü ve hakikatleri, siyasi, idari ya da demokratik temsil mevkiinde bulunan isimlerle paylaşmak ve ortak geleceğimiz adına, yaşananlara dikkat çekmek istiyorum. Maksadım merhamet dilenmek değil, hakikati ve hukuku savunmaktır. Size hakikatleri aktararak, bu ülkede alın teri döken, suçsuz ve onurlu vatandaşların benim yaşadıklarımı yaşamamasına katkıda bulunmayı umuyorum. Bir devletin böyle iş yapmasının, yargının vatandaşların başına çoraplar örmesinin önüne geçmeyi hedefliyorum.”

Toplumda haksızlığa karşı ortak bir duruş çağrısı yapan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı: