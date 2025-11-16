Savcılığın Necati Özkan çıkmazı! Basın açıklamasında “yönetici” İBB iddianamesinde “üye”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan, 11 Kasım günü hazırlanan İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yer aldı. Savcılık, 24 Ekim’deki casusluk soruşturmasında ise Özkan’ın örgüt yöneticisi olduğunu iddia ediyordu.

İBB iddianamesinde hatıra fotoğrafı delil sayıldı

İBB soruşturması kapsamında hazırlanan binlerce sayfalık iddianamede, örgüt şeması da yer alırken söz konusu şemada Necati Özkan örgüt üyesi olarak yer alıyor ve bağlı olduğu yöneticinin ise Hüseyin Gün olduğu öne sürülüyor.

NECATİ ÖZKAN YÖNETİCİ Mİ ÜYE Mİ?

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında ise Özkan’ın ‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’nün yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Başsavcılığın casusluk soruşturmasına ilişkin 24 Ekim günü yaptığı duyuruda Özkan ile ilgili, “(…) bahse konu Whatsapp uygulamasında görüşme gerçekleştirdiği Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Necati ÖZKAN isimli şahıs olduğu…” ifadelerine yer verilmişti.

İddianamede skandal gerekçe: CHP Kurultayı “örgüt faaliyeti” sayıldı

Bu kapsamda Özkan, savcılık tarafından 24 Ekim’de yönetici ilan edildi ancak iddianamenin yayınlandığı 11 Kasım’da servis edilen şemada üye olarak yer alıyor.