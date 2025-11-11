İBB iddianamesinde hatıra fotoğrafı delil sayıldı

halktv.com.tr-ÖZEL HABER

İmamoğlu ile tek bir fotoğrafı olan, Necati Özkan ile birkaç kez görüşen ve 2019 Eylül’den sonra aralarında hiçbir irtibatın olmadığı belirtilen Hüseyin Gün, savcılığın hazırladığı İBB iddianamesinde örgüt yönetici olarak gösterildi.

Gün’ün yönettiği isimlerse Necati Özkan, Melih Geçek, Erol Naim Özgüner, Emrah Yüksel, Iraz Bayrak, İsmet Koyun ve Zehra Keleş Yüksel olarak sıralandı.

Savcılığın iddiasına göre İsmet Koyun, Melih Geçek, Erol Naim Özgüner, Emrah Yüksel, Iraz Bayrak ve Zehra Yüksel Gün’e bağlı çalışıyor fakat Gün ile aralarında tek bir irtibatın olmaması dikkat çekti.

İBB iddianamesinde yer alan 'örgüt' şeması

İddiaya göre İstanbul Senin uygulamasının fikir babası Hüseyin Gün ama Gün’ün Necati Özkan ile görüştüğü günlerde İstanbul Senin diye bir projenin yürürlükte olmadığı görüldü.

Gün’ün İBB ile son teması Eylül 2019’da, İstanbul Senin’in kuruluşu ise 2021.

GÜN’ÜN AKP'Lİ İSİMLE DE FOTOĞRAFI VAR

İddianamede, “Seçim süreci sonrası Hüseyin Gün isimli şüphelinin İmamoğlu’nun makam odasında çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında şüpheli Ekrem İmamoğlu isimli şahsın hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu…” ifadeleri yer alıyor.

Gün’ün İmamoğlu ile fotoğrafları delil olarak gösterilirken Gün’ün çok sayıda AKP’li siyasetçi ve iş insanıyla da fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

DELİL OLARAK SUNULAN YAZI BOŞA DÜŞTÜ

İddianamede, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile gerçekleştirildiği, 19/04/2019 tarihli teftiş kurulu başkanlığına şüpheli Ekrem İMAMOĞLU imzası ile gönderilen yazıda, dışarıdan belirlenecek üç uzman ve iki belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği…” ifadelerine de yer verildi.

Ekrem İmamoğlu, kazandığı ilk seçimden sonra, 17 Nisan 2019’da işbaşı yaptı. Ertesi gün, yani 18 Nisan’da Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazı yazarak, muhtemel yolsuzluk dosyalarının imha edilebileceği endişesi ile 3 müfettişten oluşan uzman bir ekibin, İBB elektronik veri tabanının incelenmesini istedi.

19 Nisan’da, verilerin kopyalanmasının engellenmesi için mahkemeden yürürlüğün durdurması kararı alındı. Hemen ardından İçişleri Bakanlığı’nca yapılan soruşturma başvurusu, eylemin gerçekleşmediği gerekçesiyle Süleyman Soylu tarafından reddedildi.

Yani İmamoğlu’nun verilerin incelenmesini istediği yazı aleyhte delil olarak iddianamede yer aldı ancak Soylu’nun, veriler kopyalanmadı yazısına savcılık hiç değinmedi.

KOYUN GÜN İLE TANIŞMADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede, “Örgüt yöneticisi Hüseyin Gün’ün çizdiği çerçeve üzerinden, şüpheliler Melih Geçek ve Necati Özkan, Hüseyin Gün tarafından yönlendirdiği anlaşılan örgüt üyesi İsmet Koyun ile aynı tarihlerde görüşmeler yürütmeye başlamış, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu, özel içerikli birçok toplantı gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ancak İsmet Koyun savcı ile aynı görüşte değil. Kobil firmasının sahibi İsmet Koyun, alınan ifadesinde Hüseyin Gün ile hiç tanışmadığını söyledi.

“SÜLÜK GİBİ YAPIŞTI”

Ayrıca dosya kapsamında tutuklanan İBB çalışanı Ulaş Yılmaz, verdiği ifadede Gün ve Necati Özkan ilişkisini şöyle anlatmıştı:

“Necati Özkan ile yaptığım görüşmelerde bana Hüseyin Gün'ün tabiri caizse sülük gibi yapıştığını, bir demo tanıtmak istediğini, son kez bir dinleyelim kurtulalım demesi üzerine ben kanaatimi bildirdim. Başka toplantıya katılmaya ihtiyaç duymadığımı söyledim.”

İMAMOĞLU'NUN GÜN İLE TEBRİK ZİYARETİ DIŞINDA GÖRÜŞMEMESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerden sonra Gün ve Gün’ün manevi annesi Seher Alaçam’ın İmamoğlu’na yaptığı tebrik ziyaretinde çekilmiş olan bir fotoğraf basına yansımış ve aralarında bir bağlantı kurulmaya çalışılmıştı. Ancak iddianamede yer alan bilgilere bakıldığında Hüseyin Gün’ün Ekrem İmamoğlu ile tebrik ziyareti dışında bir görüşmesi yok.

"Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan 27 Ekim tarihinde tutuklanmıştı.