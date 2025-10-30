Cevdet Yılmaz Hüseyin Gün'ün AKP'liler ile fotoğraflarını gördü yanıt vermedi! Ağbaba sordu
2026 Bütçesi'nin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu başladı. Komisyona gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, salondaki parti vekillerinin elini sıkarken CHP Malatya Millevekili Veli Ağbaba casusluk soruşturması tartışmasını gündeme taşıdı.
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün ile bir fotoğraf karesi nedeniyle tutuklandığını söyleyen Ağbaba, Cevdet Yılmaz'a fotoğraflar gösterdi.
İmamoğlu dosyasındaki çelişki: Casus denilen isim aylarca serbest dolaşmış!
Fotoğraflarda AKP'lilerin Gün ile yan yana çekilmiş fotoğrafları olduğu görüldü. Ağbaba, fotoğrafları gösterdikten sonra Yılmaz'a şunları ifade etti:
- "Bir resimden dolayı Ekrem İmamoğlu casus olarak ilan edildi. Bakın şu resimlere bakın. Eğer resme bakacak olursak herkesin cezaevine girmesi lazım. Bu doğru bir şey değil. "
"SON ÇAR OLARAK YOLSUZLUKTAN TUTUKLUYORLAR"
Yılmaz, Ağbaba'nın tepkisine yanıt verdi. Ağbaba, ardından Yılmaz gittikten sonra yerinde oturarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
- "Ekrem İmamoğlu casusluktan tutuklandı. Çünkü biliyorlar ki 19 Mart darbesindeki dosyada bir şey çıkmayacak. Bir şey bulamadılar.
- Son çare casusluktan tutukluyorlar. Bu konuda tecrübeliler. Osman Kavala'yı da aynı şekilde yapmışlardı. Bir taraftan tahliye ediliyor sonra casusluktan tutukluyorlar. Bu Türkiye'nin resmidir. Bir fotoğraf üzerinden insanlara hele hele bir büyük bir hakarettir.
- Bir insana yapılacak en büyük hakaret casusluktur. Dolayısıyla bu fotoğrafa bakın. Yine şu fotoğrafa bakın arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı olan Hüseyin Gün'ün fotoğrafı burada AK Parti'nin bütün yetkili insanları var. Bunlara niye bir işlem yapılmıyor?
- AK Parti'ye hak, bize günah diye bir anlayış var. Bu anlayışı reddettiğimizi söylemek istiyoruz. Biz belediye başkanımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza güveniyoruz. Bunun bir siyasi operasyon olduğunu görüyoruz ve tüm dünyada ibretle izleniyor bu."