Cevdet Yılmaz Hüseyin Gün'ün AKP'liler ile fotoğraflarını gördü yanıt vermedi! Ağbaba sordu

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Casusluk soruşturmasından tutuklanan Hüseyin Gün'ün AKP'liler ile resimlerini gösterdi. Ağbaba, "Bir resimden dolayı Ekrem İmamoğlu casus olarak ilan edildi. Eğer resme bakacak olursak herkesin cezaevine girmesi lazım" dedi.