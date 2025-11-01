'Hüseyin Gün' sorusuna çarpıcı cevap: "Necati Özkan sülük gibi yapıştığını söyledi"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattı "İstanbul Senin" ve "İBB Hanem" uygulamalarına ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 4 İBB çalışanı daha tutuklandı.

Soruşturmada tutuklu sayısı 10' çıkarken bu isimlerden biri olan Ulaş Yılmaz'a savcılık ifadesi alınırken "casusluk" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve "etkin pişmanlıktan" yararlanmak için ifade veren Hüseyin Gün'e ilişkin soru da yönetildi.

Yılmaz ise bu soruya, Necati Özkan ile yaptığı görüşmelerde kendisine "Hüseyin Gün'ün tabiri caizse sülük gibi yapıştığını, demo yapıp kurtulalım" dediğini söyledi.

Necati Özkan'dan iddialara yanıt: Saçmalığın detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım

Necati Özkan’ın ifadesi ortaya çıktı! "Hüseyin Gün bende dolandırıcı intibası yarattı"

"HAZIRLAYACAĞI ÇALIŞMALAR İNANDIRICI GELMEDİ"

Yılmaz'ın, Hüseyin Gün'ün İBB'ye yüksek fiyatla satmaya çalıştığı uygulamayla ilgili şunları söylediği öğrenildi:

"Hüseyin Gün'ün toplantıda tanıtmış olduğu programın yapılabilirliği ve programın maliyeti bana inandırıcı gelmediği için olumsuz kanaatimi Necati Özkan'a bildirdim. Necati Özkan'a 'Hüseyin Gün'ün toplantıda bahsetmiş olduğu açık kaynaktan (X Platformu, Facebook Platformu) çekeceği şikayet verileriyle belediyenin daha iyi hizmet sağlaması için hazırlayacağı çalışmalar inandırıcı gelmedi' dedim. Bu çalışmada şikayet belirten kişilerin şikayet ettiği alanların tespitinin mümkün olmadığını, İBB uhdesinde bulunan ve Kadir Topbaş zamanında yapılmış olan eskiden Beyaz Masa, şu an Çözüm Merkezi olarak isimlendirilen şikayet merkezinin gayet iyi çalıştığını ve çok güzel veriler olduğunu, çözüm üretilecekse buradaki verilerden çözüm üretilebileceğini söyledi. Hüseyin Gün ile herhangi bir başka görüşmem olmamıştır.

"EDİNDİĞİM OLUMSUZ KANAAT DAHA DA PEKİŞTİ"

Bu sunumdan sonrasında bilişim işlerinden anlayan ve şu an dosyaya ibraz ettiğim WhatsApp yazışma içeriklerinden de anlaşılacağı üzere Engin isimli arkadaşımın bu firmanın internet üzerinden araştırıp, izlenimlerini sordum. Kendisinin tavsiyeleri doğrultusunda toplantı neticesinde edindiğim olumsuz kanaat daha da pekişti. İşin yapabilecek kapasiteleri olmadığı internet sitelerinden bile anlaşıldığı tespitini yaptık. Bu tespitlerimi Necati Özkan ile de paylaştım. Necati Özkan ile yaptığım görüşmelerde bana 'Hüseyin Gün'ün tabiri caizse sülük gibi yapıştığını', 'bir demo tanıtmak istediğini, son kez bir dinleyelim' kurtulalım demesi üzerine ben kanaatimi bildirdiğimi, başka toplantıya katılmaya ihtiyaç duymadığımı söyledim."

"ŞAHIS BENDE BİR DOLANDIRICI İNTİBASI YARATTI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ile birlikte tutuklanan siyasi danışman Necati Özkan da soruşturma kapsamında "etkin pişmanlıktan" yararlanmak isteyen ve bazı suçlamalarda bulunan Hüseyin Gün ile 2019'da iki kez görüştüğünü söylemişti.

Özkan'ın, savcılık ifadesinde Gün'un sunduğu teklifi anlatırken "Türkiye'de bu işi yapan şirketler aylık 400-500 dolar talep ederken Hüseyin Gün bizden yaklaşık 3-4 milyon dolar talep etti, bunu da duyunca teklifi reddettik. Hatta şahıs bende bir dolandırıcı intibası yarattı. Hatırladığım kadarıyla tekliften dolayı ufak bir tartışmamız oldu" dediği belirtildi.

"KVKK'YA UYGUN OLMAYAN BİR TALEBİM OLMADI"

Ulaş Yılmaz'ın ifadesinde verilere ilişkin olarak şunları kaydettiği öğrenildi: