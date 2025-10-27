Necati Özkan'dan iddialara yanıt: Saçmalığın detaylarını kamuoyu ile paylaşacağım

İBB'ye yönelik mali suçlamayla başlatılan soruşturmada tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun kapmanya direktörü Necati Özkan, 'casusluk' soruşturmasıyla bir kez daha tutuklandı.

Casus olduğu öne sürülen Hüseyin Gün'ün ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Özkan, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

NECATİ ÖZKAN'DAN SUÇLAMALARA YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, pazar günü tutuklandı.

Kandıra Cezaevi'nde bulunan Özkan, suçlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kendisine yönelik iddiaların iftira olduğunu belirten Necati Özkan, "Aleyhimde çarpıtılmış bilgi ve sözde delillerle yapılan itibarsızlaştırma faaliyetlerinin ne kadar saçma ve yalanlardan ibaret olduğu elbet yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. O vakte kadar lekelenmeme hakkıma saygı duyulmasının önemine vurgu yapmak isterim" dedi.

Necati Özkan

"SAÇMALIĞIN DETAYLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIM"

Konu hakkında önümüzdeki günlerde detayları kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Özkan, suçlamalara ilişkin şu yanıtı verdi: