Bahadır Özgür

Bahadır Özgür

İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık

Yayınlanma:

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ‘casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen şirketin kamudan ihale aldığını ortaya çıkarmamızın ardından, şirket açıklama yaptı. Açıklamada, casus olduğu iddia edilen İngiltere’deki yöneticinin görevden alındığı duyuruldu.

Halktv.com.tr’de dün, casusluk iddialarının baş aktörlerinden birisi olarak gösterilen Cristopher McGrath’ın yönettiği İngiltere’deki Prodaft şirketinin Türkiye’deki ofisine iki bakanlıktan ‘siber güvenlik ihalesi’ verildiğini yazmıştım.

Bu bakanlıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ydı. Üstelik son ihalenin sözleşmesi 18 Haziran 2025’te, yani casusluk soruşturmasında ‘örgüt lideri’ olarak geçen ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasından iki hafta önce imzalanmıştı.

Savcılığın soruşturmasında Hüseyin Gün’ün en fazla mesajlaştığı kişi olarak gösterilen isim McGrath. Savcılık tarafından hazırlanan bilgi notunda McGrath için şöyle deniliyor:

“11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki ‘insan avı’ operasyonlarını desteklemek amacıyla İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması hususlarını yönettiği, hem özel hem de kamu sektöründe, istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda üst düzey danışman olarak görevlerde bulunduğu tespit edilmiştir.”

Ayrıca savcılık, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de aralarında bulunduğu bir grup siyasetçinin fotoğrafının McGrath tarafından gizlice çekilip, Gün’e gönderdiğinin tespit edildiğini belirtiyor.

Bu ismin ve yöneticisi olduğu şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini ve bakanlıktan ihale aldığını yazmamızın ardından Prodaft şirketi açıklama yaptı.

Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildiSavcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

Açıklamada şunlar söylendi:

Cristopher McGrath, 2024 itibaren firmamızın İngiltere pazarı açılımı özelinde danışman olarak görev yapmış, siber güvenlik çözümlerimizin İngiltere pazarında konumlanması için destek sunmuştur. Şirketimizin Türkiye, ABD, Malezya, İngiltere, İsviçre ve Hollanda’da ofisleri var. McGrath sadece İngiltere’deki satış ve pazarlamadan sorumludur. Türkiye’de yetkisi yoktur. Medyada çıkan haberin ardından tedbiren McGrath’ın görevine son verilmiştir.”

Önceki ve Sonraki Yazılar
Bahadır Özgür Arşivi

Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

 26 Ekim 2025 Pazar 09:29

Ataport’un sahibi Erkan eleştirilere yanıt verdi: ‘Hem kiramız arttı, hem alanımız küçüldü’

 24 Ekim 2025 Cuma 09:55

Bir skandal daha: Kara paradan tutuklanan Çeçen’e banka izni verilmiş!

 20 Ekim 2025 Pazartesi 15:11

Milyonlarca dolar, tonlarca gübre nerede? İddia: Can Holding alacaktı

 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:18

Milyonlarca dolarlık LPG filosu ve otel zinciriyle Paramount operasyonunun en dikkat çekeni: Şaban Kayıkçı

 16 Ekim 2025 Perşembe 15:11

Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si

 16 Ekim 2025 Perşembe 14:07

Kara paranın krallığı kurulmuş... Vay halimize!

 13 Ekim 2025 Pazartesi 07:38

Onlarca şirket, milyonlarca dolar! A’dan Z’ye ‘altın vuruş’

 12 Ekim 2025 Pazar 08:44

Her balkonuna havuz yapılan rezaletin perde arkası! Buna nasıl izin verildi?

 06 Ekim 2025 Pazartesi 14:57

Erdoğan’ın arkadaşına yeni sözleşme

 06 Ekim 2025 Pazartesi 07:33
SON YAZILAR
Bahadır Özgür
BahadırÖzgür
İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Sedat Kaya
SedatKaya
Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Bu da olmadı be reis!
Fikret Bila
FikretBila
Demokratik hukuk devleti
İsa Karakaş "Kimse fark etmiyor" dedi emekliliğin dört kuralını açıkladı
İsa Karakaş "Kimse fark etmiyor" dedi emekliliğin dört kuralını açıkladı
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Bugün İngiltere Başbakanına bu soru da sorulacak mı? 'Hüseyin Gün gerçekten ajanınız mı?'
Bugün İngiltere Başbakanına bu soru da sorulacak mı? 'Hüseyin Gün gerçekten ajanınız mı?'
İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık
İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık