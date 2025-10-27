İhale alan şirket açıkladı: Casusluk iddiasında adı geçen yöneticiyi attık

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ‘casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada adı geçen şirketin kamudan ihale aldığını ortaya çıkarmamızın ardından, şirket açıklama yaptı. Açıklamada, casus olduğu iddia edilen İngiltere’deki yöneticinin görevden alındığı duyuruldu.

Halktv.com.tr’de dün, casusluk iddialarının baş aktörlerinden birisi olarak gösterilen Cristopher McGrath’ın yönettiği İngiltere’deki Prodaft şirketinin Türkiye’deki ofisine iki bakanlıktan ‘siber güvenlik ihalesi’ verildiğini yazmıştım.

Bu bakanlıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ydı. Üstelik son ihalenin sözleşmesi 18 Haziran 2025’te, yani casusluk soruşturmasında ‘örgüt lideri’ olarak geçen ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün’ün tutuklanmasından iki hafta önce imzalanmıştı.

Savcılığın soruşturmasında Hüseyin Gün’ün en fazla mesajlaştığı kişi olarak gösterilen isim McGrath. Savcılık tarafından hazırlanan bilgi notunda McGrath için şöyle deniliyor:

“11 yılı aşkın kamu görevi süresince askeri ve istihbarat topluluğunda görev yaptığı, Pakistan, Afganistan ve Kolombiya'daki ‘insan avı’ operasyonlarını desteklemek amacıyla İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesindeki unsurların yönlendirilmesi ve bilgi toplanması hususlarını yönettiği, hem özel hem de kamu sektöründe, istihbarat ve siber güvenlik odaklı programlarda üst düzey danışman olarak görevlerde bulunduğu tespit edilmiştir.”

Ayrıca savcılık, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de aralarında bulunduğu bir grup siyasetçinin fotoğrafının McGrath tarafından gizlice çekilip, Gün’e gönderdiğinin tespit edildiğini belirtiyor.

Bu ismin ve yöneticisi olduğu şirketin Türkiye’deki faaliyetlerini ve bakanlıktan ihale aldığını yazmamızın ardından Prodaft şirketi açıklama yaptı.

Savcı ‘İngiliz casusu’ olmakla suçluyor! Yöneticisi olduğu şirkete siber güvenlik ihalesi verildi

Açıklamada şunlar söylendi:

“Cristopher McGrath, 2024 itibaren firmamızın İngiltere pazarı açılımı özelinde danışman olarak görev yapmış, siber güvenlik çözümlerimizin İngiltere pazarında konumlanması için destek sunmuştur. Şirketimizin Türkiye, ABD, Malezya, İngiltere, İsviçre ve Hollanda’da ofisleri var. McGrath sadece İngiltere’deki satış ve pazarlamadan sorumludur. Türkiye’de yetkisi yoktur. Medyada çıkan haberin ardından tedbiren McGrath’ın görevine son verilmiştir.”