Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?

Türkiye'de artık o kadar enteresan olay yaşanıyor ki; şaşkınlığımız saman alevi gibi parlayıp, sönüyor!

"Aaa bu da mı?" diyor, geçip gidiyoruz.

Ama TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son açıklaması unutulacak gibi değil. "Olmuş bir kere ne yapalım yani?" denilerek geçiştirilemez.

Diyor ki Hacıosmanoğlu:

- Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor.

- Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir.

- Biz bugünden itibaren başlayıp disiplin kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım.

Dikkatinizi çekerim. Bunları herhangi birisi iddia etmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı açıklıyor. Rakamları veriyor. İsimler de elinde demek ki...

O halde bu isimlerin hangi maçlar için oynadıklarını da biliyorlar. O maçlarda alınan sonuçları da, yapılan hakem hatalarını ya da yanlışlarını da.

CANLARI YANAN TAKIMLAR NE OLACAK?

Hakemleri disiplin kuruluna sevk edeceklerini, gerekli cezaları alacaklarını söylüyor.

İsimlerini de açıklamalı, savcılar da harekete geçmeli.

Peki bahis oynanan o maçlarda alınan sonuçlarla canları yananların kayıpları nasıl telafi edilecek? O yanlışlar yüzünden kazananlar ne olacak?

Madem son 5 yılı söylüyor başkan... O zaman soruyorum ben de...

- Bu 5 yılda şampiyonlukları ne yapacaksınız?

- Bu 5 yılda ligden düşenlerin kaybını nasıl kapatacaksınız?

- 1. ligde, 2. liglerde, 3. liglerde üst lige çıkanlar, düşenler ne yapacak?

Söyleyin; bahis oynayan hakemler skandalının sonu nereye varacak? Son 5 yılın şampiyonlukları (Eğer bu takımların maçlarında bahis oynandıysa hakemler tarafından ve bile bile hatalı karar verildiği varsa) iptal edilecek mi?

Aynı nedenlerle küme düşenler geri dönecek mi?

Deveye sormuşlar:

- Boynun neden eğri?

- Nerem doğru ki! cevabını vermiş.

Tamam neremiz doğru tamamam da... Bu kadar da olur mu yahu!

Bir de Hacıosmanoğlu merak ettiriyor insanı... Bunları biliyordunuz bilmesine de şimdiye kadar neden beklediniz?

Merak ediyorsanız işte Süper Lig'de son 5 yılın şampiyonları, ikincileri ve puanları:

2020-21 Beşiktaş 84

Galatasaray 84

2021-22 Trabzonspor 81

Fenerbahçe 73

2022-23 Galatasaray 88

Fenerbahçe 88

2023-24 Galatasaray 102

Fenerbahçe 99

2024-24 Galatasaray 95

Fenerbahçe 84

Küme düşenleri ve alt liglerdeki şampiyonları da ekleyin üstüne... Eee, ne olacak şimdi?