Sedat Kaya

Sedat Kaya

Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu

Yayınlanma:

Fransa, 1894. Yüzbaşı Alfred Dreyfus vatana ihanetle suçlanır.
Almanya’ya askeri sır sattı” denir. Kanıt yoktur, ama öfke büyüktür.

Ordu, hükümet ve basın birleşir: Casus bulundu!
Dreyfus Şeytan Adası’na sürülür. Fransa’nın vicdanı da onunla birlikte gider.

Yıllar sonra gerçek suçlunun başka biri olduğu ortaya çıkar.
Ama ordu hatasını kabul etmez.
Devletin itibarı, adaletin önüne geçer.
Ülke ikiye bölünür:
Dreyfusçular (adalet isteyenler) ve Anti-Dreyfusçular (devleti kutsayanlar).

Ve o sessizliği bir yazar bozar: Emile Zola.
Suçluyorum!” der.
Orduyu, hükümeti, suskun aydınları suçluyorum.
Bir makale, bir ülkenin tarihini değiştirir.

Bugün bir başka ülkede, bir başka isim…
İstanbul Büyükşehir4 Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “casusluk” suçlamasıyla tutuklandı.
İddia: “Yabancı yazışma programı kullanmış, dijital ordu kurmuş.
Kanıt? Henüz ortada yok.
Ama gürültü büyük.
Tıpkı Dreyfus’ta olduğu gibi, suçlama bir fikre değil bir yükselişe yönelik.

Dreyfus’un Yahudi kimliği nasıl korkunun bahanesiyse,
İmamoğlu’nun halk desteği de öyle.
Bu adam fazla güçleniyor. Önünü keselim.

Tarih boyunca “casusluk” en kullanışlı suçlama olmuştur.
Kanıt istemez, sadece korku üretir.
Çünkü “casus” demek “hain” demektir.
Ve toplum, gerçeği aramaktansa bir hain bulmayı sever.

Bugün “veri sızıntısı”, “kripto yazışma”, “dijital ordu” gibi kavramlar
yeni çağın Dreyfus dosyalarıdır.
Tek fark: Şeytan Adası artık Silivri zindanı.
Adaletin yerini “algı yönetimi” almıştır.

Zola’nın çağında bir cümle yetmişti: “Suçluyorum.
Bugün milyonlarca insanın “adalet istiyorum” demesi bile zor duyuluyor.
Ama tarihin terazisi ağır işler, sonunda hep aynı yöne döner:
Hakikat yönüne.

Belki bir gün bir tarihçi, bu günleri yazarken şöyle diyecek:

“Türkiye’de bir adam vardı.
Ona casus dediler ama o sadece seçim kazanıyordu.”

Önceki ve Sonraki Yazılar
Sedat Kaya Arşivi

Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı

 26 Ekim 2025 Pazar 19:09

Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik

 25 Ekim 2025 Cumartesi 13:42

Fenerbahçe'nin büyük başarısını açıkladı

 23 Ekim 2025 Perşembe 22:02

Sahne Osimhen'in zafer Galatasaray'ın: Artık rüzgar aslanın yönüne esiyor

 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:56

Gölge etme

 20 Ekim 2025 Pazartesi 11:46

Fenerbahçe'deki hayal kırıklığını açıkladı: Bu futbolla şampiyonluk hayal

 19 Ekim 2025 Pazar 22:14

Galatasaray'ın en büyük kazancını açıkladı: Bir yıldızın yeniden doğuşu

 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:12

Hakan için yeryüzü ağıdı

 16 Ekim 2025 Perşembe 14:53

Ay yine parlıyor yıldız yine ışıldıyor: Milli takım bize ne anlatıyor?

 14 Ekim 2025 Salı 23:56

Milli takım ışık saçtı: Maçın kahramanını açıkladı

 11 Ekim 2025 Cumartesi 23:50
SON YAZILAR
Sedat Kaya
SedatKaya
Dreyfus’un Gölgesinde İmamoğlu
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Bu da olmadı be reis!
Fikret Bila
FikretBila
Demokratik hukuk devleti
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Yusuf Tekin zorunlu eğitim süresini kısaltarak neyi amaçlıyor?
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Beşiktaş'ta Mehmet Şimşek etkisi ve Rafa Silva skandalı
İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!
İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!
Bilge Yılmaz'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Beni hiç şaşırtmadı
Bilge Yılmaz'dan çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: Beni hiç şaşırtmadı
Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!
Şimşek'in can simidi vergi oldu: 2 bin 335 mükellef için düğmeye basıldı!
Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri
Son dakika | Çağlayan'da silah sesleri